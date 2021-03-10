В Киеве рассказали о плане урегулирования ситуации в Донбассе

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Глава офиса украинского президента Андрей Ермак рассказал о плане урегулирования ситуации в Донбассе.
В Киеве рассказали о плане урегулирования ситуации в Донбассе
  • Reuters

«Сегодня на столе лежит конкретный план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией, доработанный Украины, который, как мы считаем, отвечает духу «Минска», соответствует нормам международного права», — цитирует «Укринформ» Ермака.

В феврале секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщал, что украинский президент Владимир Зеленский поручил пересмотреть пять сценариев урегулирования ситуации в Донбассе, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Ранее полномочный представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Киев провоцирует эскалацию конфликта в Донбассе.

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