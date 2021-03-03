Грызлов заявил о провоцировании Киевом эскалации конфликта в Донбассе
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Об этом он заявил по итогам состоявшегося в среду очередного заседания контактной группы.
«Завершилось очередное заседание контактной группы. Участники обсудили новую волну нарушений, совершённых украинской стороной на линии соприкосновения. Это не спровоцированные и не случайные нарушения — это целенаправленные действия, совершённые по приказу украинской власти», — цитирует его ТАСС.
Грызлов отметил, что власти Украины свели «к нулю большинство согласованных ранее гарантий безопасности».
«Украина провоцирует военную эскалацию конфликта», — подчеркнул полпред.
Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ринат Кузьмин заявил, что нынешние украинские власти готовятся к войне.