Грызлов заявил о провоцировании Киевом эскалации конфликта в Донбассе

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Полномочный представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Киев провоцирует эскалацию конфликта в Донбассе.
Грызлов заявил о провоцировании Киевом эскалации конфликта в Донбассе
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

Об этом он заявил по итогам состоявшегося в среду очередного заседания контактной группы.

«Завершилось очередное заседание контактной группы. Участники обсудили новую волну нарушений, совершённых украинской стороной на линии соприкосновения. Это не спровоцированные и не случайные нарушения — это целенаправленные действия, совершённые по приказу украинской власти», — цитирует его ТАСС.

Грызлов отметил, что власти Украины свели «к нулю большинство согласованных ранее гарантий безопасности».

«Украина провоцирует военную эскалацию конфликта», — подчеркнул полпред.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ринат Кузьмин заявил, что нынешние украинские власти готовятся к войне.

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