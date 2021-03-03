Депутат Рады обвинил власти Украины в подготовке к войне

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ринат Кузьмин заявил, что нынешние украинские власти готовятся к войне.

Как он заявил в эфире телеканала «Перший Незалежний», Киев уже два месяца подготавливает информационное поле для начала войны.

«А вот эта воинственная риторика последнего месяца или последних двух месяцев, которую поддерживают одни телеканалы и не поддерживают другие… Это реальная подготовка к войне. И всё, что происходит вокруг этого в информационном пространстве, — это тоже подготовка к войне», — цитирует его РИА Новости.

По словам депутата, заявления Генштаба Украины о подготовке личного состава к уличным боям, законопроект о новой системе призыва на военную службу и другие шаги украинской власти явно свидетельствуют о подготовке к военной кампании.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае войны с Россией «все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины».