Инна Панисько из Горловки лишилась мужа после массированной атаки ВСУ

28 января 2015 года жилые районы Донецкой области подверглись массированному обстрелу со стороны Украины из РСЗО и артиллерии крупного калибра. Жертвами атаки стали шесть мирных жителей, ещё шестеро получили ранения. Среди пострадавших — жительница Горловки Инна Панисько. Ей удалось выжить, но её муж погиб — снаряд разорвался рядом с его автомобилем.

В тот день, около 9 утра, 60-летняя Инна Панисько и её 63-летний супруг Геннадий приехали на собственном автомобиле на продуктовую базу. Инна отправилась за покупками, а муж остался в машине. Когда Панисько отошла на несколько десятков метров, начался артиллерийский обстрел.

Женщина услышала позади себя громкий взрыв, затем всё вокруг потемнело, воздух наполнился смесью дыма и пыли. Спустя какое-то время Инна поняла, что у неё из ушей течёт кровь. Но в мыслях было одно: разыскать мужа, убедиться, что он жив.

В надежде найти супруга Инна бросилась на парковку.

«Подойдя к машине, я увидела, что муж сидит на водительском месте. Вокруг него всё было в крови. Я не могла понять, что произошло, звала его по имени, но он не отзывался, — вспоминает Инна Панисько. — Какие-то люди посадили меня на табуретку, пытались оказать мне первую помощь. В ушах стоял шум, кружилась голова, меня сильно тошнило. Я несколько раз теряла сознание».

Как выяснилось позже, во время обстрела один из снарядов разорвался рядом с машиной Панисько. Осколки полетели в сторону автомобиля, мужчина получил смертельные ранения головы и туловища с повреждением внутренних органов.

Саму Инну контузило. Однако ей пришлось самой организовывать похороны мужа, так что времени на лечение в больнице не было. После похорон Инна на полгода покинула родную Горловку — оставаться там ей было страшно.

Долгое время женщина не могла смириться с гибелью мужа. У неё началась депрессия, пришлось обратиться к психотерапевту. Пережитый стресс ускорил развитие сахарного диабета. Инна до сих пор жалуется на снижение слуха, её часто мучают сильные головные боли.