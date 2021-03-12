Москва предостерегает Киев от попыток реализации силового сценария в Донбассе

Россия предостерегает власти Украины от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Хотели бы предостеречь киевский режим, горячие головы, которые его обслуживают или им манипулируют, от дальнейшей эскалации и попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий», — сказала она в ходе брифинга.

Захарова также отметила, что Киев пытается прикрыть своё бездействие по урегулированию в Донбассе обвинениями в адрес России.

«Официальные лица Украины с завидной регулярностью, особенно в последнее время, своё бездействие и откровенный саботаж достигнутых ранее договорённостей по урегулированию ситуации на востоке страны пытаются прикрыть обвинениями в адрес России и переложить на нас ответственность за то, что украинская сторона фактически завела переговорный процесс в тупик», — заявила Захарова.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин прокомментировал заявления бывшего президента Украины Леонида Кравчука о готовности Киева предпринять «радикальные шаги» по Донбассу.