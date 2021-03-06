В Госдуме оценили заявление Кравчука о переговорах по Донбассу

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Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин прокомментировал заявления бывшего президента Украины Леонида Кравчука о готовности Киева предпринять «радикальные шаги» по Донбассу.
В Госдуме оценили заявление Кравчука о переговорах по Донбассу
  • РИА Новости

«Это составная часть той эскалации, которую предпринимает украинская власть, надеясь на то, что будет поддержана в этом вопросе новой администрацией США и — под влиянием этой администрации — другими участниками нормандского формата — Францией и Германией, особенно Германией», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Затулина, речь идёт о ревизии Минских соглашений. При этом депутат заявил, что попытки ревизии договорённостей начались сразу после их подписания.

Также он считает, что Россия «наложит вето на рассуждения» Кравчука.

Ранее Кравчук заявил, что Киев предпримет «радикальные шаги», если Россия не признает себя стороной конфликта в Донбассе.

Российские официальные лица неоднократно подчёркивали, что Россия не является стороной конфликта на юго-востоке Украины.

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