Кравчук высказался о переговорах по Донбассу
- РИА Новости
«Если Россия и в дальнейшем будет стоять на том, что она не является стороной конфликта, а является лишь наблюдателем, и искать любые причины, чтобы блокировать наши переговоры, то можно говорить, что ситуация находится в тупике и что её вывести из него можно лишь радикальными шагами. Вот мы сейчас, делегация наша, думаем над тем, какие возможно внести предложения», — заявил Кравчук.
Ранее полномочный представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Киев провоцирует эскалацию конфликта в Донбассе.
Также постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Киев не проявляет политической воли для урегулирования ситуации в Донбассе мирным путём на основе Минских соглашений.
Российские официальные лица неоднократно подчёркивали, что Россия не является стороной конфликта на юго-востоке Украины.