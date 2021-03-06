Кравчук высказался о переговорах по Донбассу

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Глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24» высказался о переговорах по Донбассу.
Кравчук высказался о переговорах по Донбассу
  • РИА Новости

«Если Россия и в дальнейшем будет стоять на том, что она не является стороной конфликта, а является лишь наблюдателем, и искать любые причины, чтобы блокировать наши переговоры, то можно говорить, что ситуация находится в тупике и что её вывести из него можно лишь радикальными шагами. Вот мы сейчас, делегация наша, думаем над тем, какие возможно внести предложения», — заявил Кравчук.

Ранее полномочный представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Киев провоцирует эскалацию конфликта в Донбассе.

Также постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Киев не проявляет политической воли для урегулирования ситуации в Донбассе мирным путём на основе Минских соглашений.

Российские официальные лица неоднократно подчёркивали, что Россия не является стороной конфликта на юго-востоке Украины.

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