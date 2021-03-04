Лукашевич отметил отсутствие воли Киева к мирному решению в Донбассе

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Киев не проявляет политическую волю для урегулирования ситуации в Донбассе мирным путём на основе Минских соглашений, заявил на постоянном совете ОБСЕ постпред России при организации Александр Лукашевич.
Лукашевич отметил отсутствие воли Киева к мирному решению в Донбассе
  • РИА Новости

«Видим хроническое отсутствие политической воли в Киеве идти по пути мирного урегулирования на основе Минских соглашений и звучащие рефреном требования изменить последовательность шагов, прописанных в Комплексе мер», — цитирует его ТАСС.

По словам Лукашевича, это проявляется практически на каждом заседании контактной группы, где Киев регулярно поднимает вопрос о статусе представителей самопровозглашённых республик Донбасса, несмотря на зафиксированное в протоколе от 11 марта 2020 года согласие Украины по данному вопросу.

Ранее полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев провоцирует эскалацию конфликта в Донбассе.

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