Лукашевич отметил отсутствие воли Киева к мирному решению в Донбассе

Киев не проявляет политическую волю для урегулирования ситуации в Донбассе мирным путём на основе Минских соглашений, заявил на постоянном совете ОБСЕ постпред России при организации Александр Лукашевич.

«Видим хроническое отсутствие политической воли в Киеве идти по пути мирного урегулирования на основе Минских соглашений и звучащие рефреном требования изменить последовательность шагов, прописанных в Комплексе мер», — цитирует его ТАСС.

По словам Лукашевича, это проявляется практически на каждом заседании контактной группы, где Киев регулярно поднимает вопрос о статусе представителей самопровозглашённых республик Донбасса, несмотря на зафиксированное в протоколе от 11 марта 2020 года согласие Украины по данному вопросу.

Ранее полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев провоцирует эскалацию конфликта в Донбассе.