Надежды на НАТО: зачем власти Украины приняли новую стратегию военной безопасности

Стратегия военной безопасности Украины вступила в силу. В документе, подписанном накануне президентом страны Владимиром Зеленским, Россия обозначена в качестве ключевой угрозы национальной безопасности страны. Обвиняя Москву в неких действиях по дестабилизации ситуации на всей территории от Кавказа до Балтийского региона, авторы стратегии тем не менее декларируют отказ Украины от попыток сравнять свой военный потенциал с российским. Кроме того, в документе закреплено стремление Украины вступить в НАТО. По мнению экспертов, военная стратегия Киева соответствует планам США и Североатлантического блока, но в практическом плане лишена смысла.

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о принятии стратегии военной безопасности государства.

Документ был внесён на рассмотрение правительства в декабре 2020 года Министерством обороны. В январе 2021 года стратегия получила поддержку украинского кабмина.

Как ранее заявил глава украинского Минобороны Андрей Таран, стратегия должна заменить военную доктрину Украины. Документом предлагается закрепить концепцию комплексной обороны, к которой планируется привлекать не только армию, но и «все составляющие сектора безопасности и обороны и гражданского общества».

«Созвучно риторике Вашингтона»

Как сообщается на сайте президента Украины, такой документ подготовлен в стране впервые и ставит своей целью «защиту суверенитета и территориальной целостности Украины».

При этом страной, якобы угрожающей Украине, авторы документа называют Россию. В стратегии утверждается, что Российская Федерация «остаётся военным противником Украины» на национальном уровне, поскольку якобы осуществляет «вооружённую агрессию» и ведёт против Украины гибридную войну.

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По мнению составителей документа, из-за действий России на региональном уровне наибольшую угрозу представляет вероятность дестабилизации ситуации в Балтийском, Черноморском, Кавказском регионах, а также на Балканах и в Восточной Европе.

В вину Москве ставится также «временная оккупация части территории Украины и Грузии», «милитаризация» Крыма, «препятствование свободному судоходству в Чёрном и Азовском морях» и попытки якобы «сохранить в сфере своего политического влияния» Белоруссию.

Помимо этого, Россия обвиняется в наращивании «наступательных войсковых группировок», «развёртывании нового ракетного оружия» и проведении «масштабных военных учений на своих западных границах».

Вместе с тем Украина не ставит перед собой цель достичь военного паритета с Россией, поскольку это привело бы к чрезмерной милитаризации страны. В то же время в числе целей Киева в оборонной сфере называется «прекращение временной оккупации Российской Федерацией части территорий Украины».

Кроме того, по мнению авторов документа, реализация стратегии будет способствовать интеграции Украины в евроатлантическое пространство и приобретению членства в НАТО. Этому якобы будет способствовать активное участие Украины в международных операциях «по поддержанию мира и безопасности».

Владимир Зеленский

Reuters

© Ukrainian Presidential Press Service

Вместе с тем приоритетом для страны в оборонной сфере называется «введение объединённого руководства подготовкой и ведением всеобъемлющей обороны», развитие институциональных возможностей украинского Минобороны.

По мнению экспертов, украинские власти создали антироссийскую доктрину, направленную на военную конфронтацию с РФ, следуя в фарватере внешней политики США. Как отметил в беседе с RT военный эксперт Алексей Леонков, украинская стратегия безопасности в ряде пунктов полностью повторяет доктрины НАТО.

«Тезис о том, что Россия должна умерить свои амбиции в Чёрном море, был прописан в отчётах корпорации RAND для НАТО. Цель альянса — создание в регионе военных союзов, которые подрывали бы эту зону изнутри. И эти же мотивы прослеживаются в украинской военной стратегии. Все страны, которые говорят о якобы негативной роли России в Черноморском и Балтийском регионах, просто вторят доктринальным документам США и НАТО», — считает эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Новая оборонная концепция Украины предполагает решение задач Киева в этой сфере при поддержке внешних сил. Поэтому многие пункты документа так созвучны риторике Вашингтона и НАТО», — подчеркнул эксперт в комментарии RT.

Ожидание в прихожей

Вместе с тем неурегулированные территориальные споры являются серьёзным препятствием для вступления Украины в НАТО, напоминают эксперты.

«Хоть и бездоказательно, но Киев заявляет о присутствии на украинской территории российских войск, говорит, что находится в состоянии войны с Россией. Соответственно, вопрос вступления в альянс мало зависит от реализации Украиной предписанных НАТО реформ, и это вопрос как минимум очень отдалённой перспективы», — пояснил Леонков.

Похожего мнения придерживается и Владимир Жарихин. Эксперт сомневается в шансах Украины на интеграцию в НАТО из-за военного конфликта в Донбассе.

«Скорее, Вашингтон может заключить с Киевом двустороннее соглашение о военном сотрудничестве. В рамках двустороннего партнёрства США уже сейчас строят свои базы на украинской территории, однако решать проблемы Украины США не станут», — добавил Владимир Жарихин.

Украинские солдаты во время церемонии по случаю начала трёхнедельных учений для украинских военнослужащих

globallookpress.com

© Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com

Источник RT в партии «Батькивщина» считает, что текст украинской стратегии военной безопасности говорит об оторванности официального Киева от реалий.

«Из стратегии вытекает, что, просто назвав Россию врагом, Украина чуть ли не автоматически станет членом НАТО. Это просто смешно», — заявил источник.

Напомним, сотрудничество Киева и НАТО началось ещё в 1991 году, когда Украина присоединилась к Совету североатлантического сотрудничества. В 1994 году Киев подключился и к программе «Партнёрство ради мира». В 1997 году Украина и Североатлантический альянс подписали Хартию об особом партнёрстве, тогда же была учреждена Комиссия НАТО — Украина (КНУ). Стратегическое согласие НАТО принять в свой состав Украину было подтверждено в 2008 году во время саммита НАТО в Бухаресте.

Госпереворот 2014 года усилил евроатлантические устремления Украины. В 2017 году власти страны приняли закон, закрепивший приоритет интеграции Украины в ЕС и НАТО. Впоследствии эти пункты были внесены в Конституцию страны.

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Напомним, с 2014 года продолжается военно-политический конфликт на юго-востоке Украины. Конфронтация была спровоцирована госпереворотом 2014 года, в результате которого к власти в стране пришли радикально настроенные антироссийские силы. Так, одним из первых решений новой Рады в феврале 2014 года стала отмена языкового закона, который наделял русский язык статусом регионального.

В ответ на эти события в русскоязычном Донбассе начались волнения. В середине апреля 2014 года Киев санкционировал силовую операцию против восставшего населения юго-востока. В регионе начались активные военные столкновения. В мае в Донецкой и Луганской областях прошли референдумы о самоопределении. По итогам голосования были провозглашены независимые Луганская и Донецкая народные республики.

На этом фоне военное противостояние лишь усилилось. К урегулированию ситуации подключились зарубежные страны — Россия, Франция и Германия, — которые вместе с Украиной составили «нормандскую четвёрку». В начале 2015 года стороны подписали Минские соглашения — подробный план военного и политического урегулирования ситуации в Донбассе. Однако Киев до сих пор не выполнил большую часть политических условий, заложенных в документе. Сторонам удалось лишь добиться прекращения боёв на линии соприкосновения и развести силы на нескольких участках.

При этом Киев до сих пор отказывается вести диалог с самопровозглашёнными республиками и называет стороной конфликта Россию.

Украинские военнослужащие ведут огонь из артиллерийского орудия в направлении позиций вооружённых сил Донецкой Народной Республики в районе Новолуганское Донецкой области

© REUTERS/Maksim Levin

Киевский переворот стал причиной и для волнений в Крыму в 2014 году. Ещё до смены власти на Украине, в начале февраля, президиум Верховного совета Автономной Республики Крым (АРК) постановил инициировать проведение общекрымского референдума о статусе полуострова.

Плебисцит состоялся 16 марта. Подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.

С тех пор власти Украины не оставляют надежды вернуть полуостров под украинскую юрисдикцию. Так, 24 марта 2021 года украинский президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО Украины о стратегии по «возвращению» Крыма. Документ включает комплекс мер дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного и иного характера, которые направлены на восстановление «территориальной целостности» Украины.

Системный тупик

По мнению Владимира Жарихина, стратегия военной безопасности рассчитана на маловероятный сценарий, когда Россия перестанет поддерживать Донбасс, а Украина каким-то образом вернёт Крым.

«Это говорит о том, что украинское руководство находится в системном тупике. Так как реальных результатов деятельности Зеленского нет и не предвидится, дела заменяются громогласными и категоричными планами», — пояснил эксперт.

Похожее мнение в беседе с RT высказал источник в Министерстве обороны Украины.

«Новая стратегия практически не отличается от Военной доктрины, которую утвердил предыдущий президент Пётр Порошенко. Это, скорее, пиар-ход для западных партнёров, которые должны помочь Украине в борьбе с Россией. А конкретно — дать новые кредиты. Можно издать хоть тысячу документов, но как они помогут вернуть Крым и Донбасс? Украина же прямо признаёт, что не в состоянии воевать с Россией. Особого смысла в этой бумаге я не вижу», — отметил он.

С ним солидарен и источник RT в ВСУ.

«Новый документ — это имитация деятельности, чтобы в ответ на вопрос, почему военные действия на юго-востоке затянулись на годы, можно было показать очередную бумажку. В ней же не прописаны конкретные сроки, а значит, возвращать Донбасс и Крым можно столетиями. Главное — вовремя менять даты на военных доктринах и стратегиях», — подытожил он.