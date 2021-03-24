Зеленский утвердил стратегию по «возвращению» Крыма

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Украинский президент Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о стратегии по «возвращению» Крыма.
Зеленский утвердил стратегию по «возвращению» Крыма
  • РИА Новости

«Президент Украины Владимир Зеленский издал указ, которым ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года «О стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной республики Крым и города Севастополя», — говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Отмечается, что данный документ определяет комплекс мер дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного и иного характера, которые направлены на восстановление «территориальной целостности» Украины.

Также стратегией определяются приоритеты страны по защите прав и свобод человека в Крыму.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова, в свою очередь, назвала все усилия Киева по возвращению Крыма нелегитимными и предостерегла от недружественных шагов.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт. По его словам, референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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