Москва предостерегла Киев от недружественных шагов в отношении Крыма

Все усилия Киева по возвращению Крыма являются нелегитимными и не могут восприниматься иначе, как угроза агрессии против двух субъектов Российской Федерации. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По словам дипломата, приближение седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией «не даёт покоя украинским деятелям», которые объявили о неких трёх «опорах», на которых будет строиться политика «возвращения» Крыма и Севастополя.

«Можно с уверенностью сказать, что на таких шатких «опорах» долго не устоишь. Никакие «стратегии» по работе исподтишка против крымских жителей, включая санкции и водную блокаду, не способны вернуть их доверие», — подчеркнула Захарова, добавив, что никакие разговоры о «нарушении международных норм» не отменят законного права крымчан на самоопределение.

«Ещё раз напоминаем, что будем рассматривать участие любых стран и организаций в таких действиях, включая инициативу «Крымская платформа», как недружественный в отношении России шаг, как прямое посягательство на её территориальную целостность», — говорится в заявлении МИД.

Там призвали Украину и другие страны, которые поддерживают украинские «инициативы», к уважению законного выбора жителей Крыма и соблюдению территориальной целостности Российской Федерации.

11 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о «трёх китах» украинской политики по «возвращению» Крыма.

Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для Москвы вопрос Крыма закрыт. По его словам, референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.