Глава МИД Украины рассказал о планах по «возвращению» Крыма

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о «трёх китах» украинской политики по «возвращению» Крыма.

«На заседании СНБО мы утвердили стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма», — написал Кулеба в своём Twitter.

На засіданні РНБО ми затвердили Стратегію деокупації та реінтеграції Криму. Історичний документ, який мав бути ще у 2014. Чіткий сигнал: ми не лише закликаємо світ допомогти повернути Крим, Україна сама серйозно і системно над цим працює за ініціативи Президента @ZelenskyyUa 1/2 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 11, 2021

По его словам, это исторический документ, который должен был быть принят ещё в 2014 году.

Тремя китами данной политики, по мнению Кулебы, являются принятая стратегия, консолидация партнёров по так называемой «Крымской платформе» и синергия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «Крым был сердцем Украины».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.