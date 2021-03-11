Глава МИД Украины рассказал о планах по «возвращению» Крыма

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о «трёх китах» украинской политики по «возвращению» Крыма.
Глава МИД Украины рассказал о планах по «возвращению» Крыма
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«На заседании СНБО мы утвердили стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма», — написал Кулеба в своём Twitter.

По его словам, это исторический документ, который должен был быть принят ещё в 2014 году.

Тремя китами данной политики, по мнению Кулебы, являются принятая стратегия, консолидация партнёров по так называемой «Крымской платформе» и синергия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «Крым был сердцем Украины».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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