Турчинов оценил состояние украинской армии в 2014 году

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Бывший председатель Верховной рады Украины Александр Турчинов считает, что украинская армия в 2014 году не была готова защищать государство.
Турчинов оценил состояние украинской армии в 2014 году
  • Reuters

«Вы знаете, когда говорят, что Крым можно было защитить... Армия фактически в начале 2014 года была не способна защищать страну», — приводит «24 канал» его слова.

Турчинов отметил, что в начале 2014 года в казначействе оставалось около 100 тыс. гривен.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что воссоединение Крыма с Россией прошло в строгом соответствии со всеми нормами международного права.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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