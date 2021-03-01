В Кремле прокомментировали заявление Байдена о Крыме

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что Соединённые Штаты «никогда не признают так называемую аннексию» Крыма.
В Кремле прокомментировали заявление Байдена о Крыме
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

Как подчеркнул представитель Кремля, никакой «аннексии» не было и не надо её признавать — это было законное решение о воссоединении.

«Было воссоединение Крыма с Россией, причём достаточно в строгом соответствии со всеми нормами международного права», — сказал Песков журналистам.

По его словам, был предпринят «абсолютно чёткий и безупречный набор юридических действий».

Ранее Байден заявил, что Вашингтон никогда не признает Крым российским. Он также пообещал продолжить работу по «привлечению России к ответственности за агрессию на Украине».

Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для Москвы вопрос закрыт. По его словам, референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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