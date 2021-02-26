Зеленский назвал Крым вырванным у Украины сердцем

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Украинский лидер Владимир Зеленский сравнил с «вырванным сердцем» воссоединение Крыма с Россией.
Зеленский назвал Крым вырванным у Украины сердцем
  • ©president.gov.ua

Соответствующее заявление он сделал во время обращения к гражданам, которое было опубликовано на его странице в Facebook.

«Крым был сердцем Украины. Солнечным, добрым, светлым», — сказал он.

Вместе с этим украинский президент добавил, что для того, чтобы «Украина смогла радостно и искренне улыбнуться», нужно вернуть ей её сердце.

Ранее Зеленский в своём новогоднем обращении призвал жителей Донбасса и Крыма «быть с Украиной».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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