Зеленский назвал Крым вырванным у Украины сердцем
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Соответствующее заявление он сделал во время обращения к гражданам, которое было опубликовано на его странице в Facebook.
«Крым был сердцем Украины. Солнечным, добрым, светлым», — сказал он.
Вместе с этим украинский президент добавил, что для того, чтобы «Украина смогла радостно и искренне улыбнуться», нужно вернуть ей её сердце.
Ранее Зеленский в своём новогоднем обращении призвал жителей Донбасса и Крыма «быть с Украиной».
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.