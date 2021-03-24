ВС Украины провели учения вблизи территории Крыма

Вооружённые силы Украины (ВСУ) сообщили, что они провели учения подразделений противовоздушной обороны вблизи границы с Крымом.

Отмечается, что согласно сценарию учений расчёты украинской противовоздушной обороны, размещённые на границе с Россией вблизи Крыма, «пресекли попытку проведения воздушной разведки условным противником».

«По замыслу комплексного учения, дежурные расчёты противовоздушных сил обнаружили взлёт с территории противника беспилотных летательных аппаратов и передали координаты целей на командный пункт группировки войск», — цитирует ТАСС командующего операцией Объединённых сил ВСУ генерала-лейтенанта Сергея Наева.

Он добавил, что в учениях наряду с расчётами ПВО приняло участие подразделение реактивных систем залпового огня «Смерч».

Ранее в акватории Чёрного моря катерная тактическая группа с привлечением морской авиации Военно-морских сил Вооружённых сил Украины (ВМС ВСУ) вместе с американским эсминцем и кораблём обеспечения провели совместные тренировки типа PASSEX.