ВМС Украины и США провели совместную тренировку в Чёрном море

В акватории Чёрного моря катерная тактическая группа с привлечением морской авиации Военно-морских сил Вооружённых сил Украины (ВМС ВСУ) вместе с американским эсминцем и кораблём обеспечения провели совместные тренировки типа PASSEX.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба командования ВМС ВСУ.

Целью тренировки было обеспечение безопасности в Чёрном море.

Также во время учений совершенствовались обучаемость и совместимость экипажей кораблей ВМС Украины и ВМС США для выполнения совместных морских операций в составе многонациональных тактических групп.

Отмечается, что все элементы обучения были спланированы и отработаны в соответствии со стандартами и процедурами НАТО.

Ранее посольство США на Украине сообщило, что эсминец ВМС США Porter проведёт учения по поддержанию морской безопасности в Чёрном море.