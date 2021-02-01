ВМС Украины и США провели совместную тренировку в Чёрном море
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Об этом сообщает в Facebook пресс-служба командования ВМС ВСУ.
Целью тренировки было обеспечение безопасности в Чёрном море.
Также во время учений совершенствовались обучаемость и совместимость экипажей кораблей ВМС Украины и ВМС США для выполнения совместных морских операций в составе многонациональных тактических групп.
Отмечается, что все элементы обучения были спланированы и отработаны в соответствии со стандартами и процедурами НАТО.
Ранее посольство США на Украине сообщило, что эсминец ВМС США Porter проведёт учения по поддержанию морской безопасности в Чёрном море.