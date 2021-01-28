Американский эсминец Porter проведёт учения в Чёрном море
- Reuters
«Эсминец ВМС США «Портер» движется... к Чёрному морю, где проведёт операции по поддержанию морской безопасности в регионе», — говорится в сообщении американского диппредставительства в Twitter.
СЕНСАЦІЯ: Есмінець ВМС США «Портер» рухається протоками до Чорного моря, де проведе операції з підтримки морської безпеки у регіоні. Кораблі ⚓️ та літаки ✈️ ВМС США @USNavy регулярно діють у Чорному морі задля підтримки наших союзників і партнерів по НАТО!#PartnershipStronghttps://t.co/n7WizwF70I— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 28, 2021
Ранее в Национальном центре управления обороной России заявили, что силы Черноморского флота следят за эсминцем США Donald Cook, который зашёл в Чёрное море.