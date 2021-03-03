В случае «прогресса»: почему Пентагон увязывает предоставление военной помощи Украине с реформами в оборонной сфере

США выделят Украине военную помощь в размере $150 млн, после того как Киев проведёт реформы оборонного сектора. Об этом говорится в сообщении Пентагона. При этом Вашингтон уже выделил украинской стороне пакет помощи в размере $125 млн, в который входит различное оборудование и два патрульных катера. Ранее официальные лица администрации Байдена заявляли, что поддерживают выделение военной помощи Украине для защиты от «российской агрессии». Эксперты считают, что США склоняют Киев к переходу на «западные стандарты», чтобы обеспечить себе новый рынок сбыта подержанного вооружения.

Пентагон увязал выделение военной помощи Украине в размере $150 млн с реформами в оборонном секторе. Об этом говорится в официальном заявлении американского оборонного ведомства.

«Оставшиеся $150 млн в одобренных конгрессом средствах Инициативы по поддержке Украины в области безопасности на 2021 финансовый год будут предоставлены, когда Министерство обороны совместно с Госдепартаментом США удостоверится в том, что Украина добилась достаточного прогресса в ключевых оборонных реформах в этом году», — отмечает ведомство.

Министерство обороны США призвало Киев продолжить проведение реформ, направленных на повышение прозрачности в сферах ОПК и военных закупок, укрепление гражданского контроля над вооружёнными силами и модернизацию оборонного сектора в соответствии с принципами и стандартами НАТО.

При этом Киев получит запланированную американским оборонным бюджетом на 2021 год военную помощь в размере $125 млн, отмечается в официальном релизе Пентагона.

«Министерство обороны США сообщает о предоставлении нового пакета помощи на сумму $125 млн в рамках Инициативы по помощи Украине в сфере безопасности (USAI), включающего подготовку, оборудование и консультативную поддержку для сил Украины, с тем чтобы помочь им в деле сохранения территориальной целостности страны, защиты её границ и улучшения операционной совместимости с НАТО», — отметило Министерство обороны США.

Уточняется, что пакет помощи в рамках USAI также включает два дополнительных боевых патрульных катера Mark VI для «повышения способности Украины патрулировать и защищать свои территориальные воды».

«На сегодняшний день США выделили в общей сложности восемь патрульных катеров Mark VI. В пакет также входят средства, которые усилят поражающее действие, механизмы командования и контроля, а также ситуационную осведомлённость украинских сил благодаря предоставлению дополнительных противоартиллерийских РЛС и тактического оборудования», — отметили в Пентагоне.

Ранее пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби, комментируя выделение помощи, заявил, что этот шаг подтверждает готовность США поставлять Киеву оборонительное вооружение, чтобы Украина могла защищаться от «российской агрессии». При этом Кирби уточнил, что в пакет помощи на $125 млн не входят противотанковые комплексы Javelin.

Разворот к Киеву

После прихода к власти в США Джо Байдена целый ряд высокопоставленных чиновников его администрации заявили, что Вашингтон готов поддерживать Украину.

Так, в начале февраля госсекретарь США Энтони Блинкен провёл телефонный разговор с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой, в котором пообещал оказывать активную экономическую и военную помощь Киеву, а также заявил, что Вашингтон уделяет приоритетное внимание суверенитету, территориальной целостности и евро-атлантическим устремлениям Украины.

Пентагон

AFP

© Saul Loeb

Кулеба по итогам этого разговора заявил, что в отношениях США и Украины «начинается новый день».

Затем новый глава Пентагона Ллойд Остин провёл телефонный разговор с главой Минобороны Украины Андреем Тараном. Остин подтвердил приверженность США наращиванию потенциала Вооружённых сил Украины с целью более эффективной защиты от «российской агрессии».

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Ранее Ллойд Остин уже высказывался за предоставление Киеву военной помощи, называя этот вопрос приоритетным для Украины, которая обороняется от «российской агрессии».

Об этом он заявлял в ходе слушаний в комитете сената по Вооружённым силам, на которых рассматривалась его кандидатура на пост главы Пентагона. Остин тогда подчеркнул, что поддерживает предоставление Украине летального вооружения.

Сам Джо Байден также считает, что Вашингтон должен поддерживать Украину. Об этом президент США заявил 19 февраля в своём выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности. Байден сообщил участникам мероприятия, что президент России Владимир Путин якобы пытается ослабить ЕС и НАТО и подорвать трансатлантическое единство.

«Именно поэтому отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины по-прежнему жизненно важно для Европы и США», — подчеркнул Байден.

Денежный союзник

Заявление Пентагона о том, что Украине необходимо реформировать оборонный сектор и ОПК, говорит о том, что Вашингтону нужна очередная страна, которая в соответствии со стандартами НАТО будет закупать американское оружие, отметил в разговоре с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«США подстёгивают Украину, чтобы она быстрее принимала нормы НАТО, реформировала ВСУ по стандартам альянса и строила советующие инфраструктуры. Цель этого заключается в том, чтобы у Вашингтона появился новый покупатель американского оружия в виде Киева», — отметил эксперт.

Патрульный катер Mark VI ВМС США

Reuters

© Hamad I Mohammed

Комментируя предоставление Украине нового пакета военной помощи в размере $125 млн, Владимир Оленченко пояснил, что Пентагон передаёт Киеву подержанные американские катера, которые не сильно повлияют на обороноспособность ВСУ.

«Это распространённая практика среди стран НАТО, они поступают так по отношению к тем, кто собирается стать членом альянса. Вряд ли это повысит обороноспособность ВСУ, поскольку США просто зарабатывают на Украине, подогревают её аппетит к вступлению в НАТО, убеждают, что такие сделки повышают её движение в сторону альянса. Но на самом деле это умелая реализация залежалого товара со стороны Вашингтона, иначе эти катера надо было бы утилизировать, что стоит дорого», — отметил эксперт.

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Следует отметить, что в Киеве считают материальную и техническую помощь от блока НАТО, ведущей страной которого являются США, приоритетной для Вооружённых сил Украины. Так, 24 февраля об этом заявил начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Корнейчук.

«Эта помощь заключается как в выделении средств в бюджет фондов, которые в дальнейшем используются при закупке оборудования для насущных потребностей украинской армии, профессиональной подготовки персонала, реабилитации раненых военнослужащих, так и в предоставлении союзниками масштабной консультативно-совещательной помощи», — заявил он.

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов считает, что, выделяя подобные транши, Вашингтон всё активнее привязывает Киев к себе.

«США вливают средства в Украину, чтобы вовлечь государство в экономическую, политическую и военную орбиту своего влияния», — подчеркнул политолог.

Политолог Александр Асафов, в свою очередь, отметил, что новый транш военной помощи для Украины означает, что администрация Байдена будет активнее использовать Киев в своём противостоянии с Россией.

«Сумма в $125 млн небольшая, но этот шаг демонстрирует, что США выделили Украине важное место в свой политике и собираются через неё осуществлять давление на Россию в Черноморском пространстве. Возможно, в этом году помощь США останется на церемониальном уровне, а в течение следующего года будет более развёрнута, дополнена другими вооружениями и большими средствами», — пояснил политолог.

С другой стороны, привязка транша в $150 млн к реформам военного сектора говорит о том, что Вашингтон рассматривает эту сферу государственности Украины как глубоко коррумпированную, отметил Асафов.

«США знают, что военный сектор Украины — чёрная дыра, но они готовы закрыть на это глаза, потому что с помощью финансовых вливаний Вашингтон создаёт задолженности у Киева. Для Пентагона военная реформа на Украине важна лишь с точки зрения перехода на западные стандарты, что создаст новый рынок потребления устаревшего и подержанного вооружения по натовскому образцу. До тех пор, пока эти реформы не будут проведены, Украина не сможет в достаточном объёме в кредит приобретать это вооружение», — заключил политолог.