Госсекретарь США пообещал Украине экономическую и военную помощь

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой пообещал украинской стороне активную экономическую и военную помощь.

Как говорится на сайте Госдепа США, об этом заявил представитель ведомства Нед Прайс.

«Он пообещал продолжать активную экономическую и военную помощь Украине», — отметил Прайс.

Добавляется, что Блинкен также заявил, что США «уделяют приоритетное внимание суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины».

Ранее Кулеба по итогам разговора с Блинкеном заявил, что в отношениях Украины и США начинается «новый день».