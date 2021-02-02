Госсекретарь США пообещал Украине экономическую и военную помощь
- Reuters
Как говорится на сайте Госдепа США, об этом заявил представитель ведомства Нед Прайс.
«Он пообещал продолжать активную экономическую и военную помощь Украине», — отметил Прайс.
Добавляется, что Блинкен также заявил, что США «уделяют приоритетное внимание суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины».
Ранее Кулеба по итогам разговора с Блинкеном заявил, что в отношениях Украины и США начинается «новый день».