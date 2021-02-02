Госсекретарь США пообещал Украине экономическую и военную помощь

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Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой пообещал украинской стороне активную экономическую и военную помощь.
Госсекретарь США пообещал Украине экономическую и военную помощь
  • Reuters

Как говорится на сайте Госдепа США, об этом заявил представитель ведомства Нед Прайс.

«Он пообещал продолжать активную экономическую и военную помощь Украине», — отметил Прайс.

Добавляется, что Блинкен также заявил, что США «уделяют приоритетное внимание суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины». 

Ранее Кулеба по итогам разговора с Блинкеном заявил, что в отношениях Украины и США начинается «новый день».

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