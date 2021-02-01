Глава МИД Украины заявил, что в отношениях с США «начинается новый день»
- Reuters
Он рассказал, что в ходе первой беседы стороны подтвердили важность стратегического партнёрства Украины и США.
«Договорились сделать его более амбициозным. В наших отношениях начинается новый день», — написал он в Twitter.
Кулеба выразил благодарность США «за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины».
У нашій першій розмові з @SecBlinken ми підтвердили важливість стратегічного партнерства України та США, домовилися зробити його більш амбітним. У наших відносинах починається новий день. Я вдячний США за непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 1, 2021
Ранее Кулеба заявлял, что ожидает от отношений с США при администрации президента Джо Байдена «рок-н-ролла».
Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, Байден может способствовать урегулированию конфликта в Донбассе.