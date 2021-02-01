Глава МИД Украины заявил, что в отношениях с США «начинается новый день»

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В отношениях Украины и США начинается «новый день», заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по итогам телефонного разговора с госсекретарём США Энтони Блинкеном.
Глава МИД Украины заявил, что в отношениях с США «начинается новый день»
  • Reuters

Он рассказал, что в ходе первой беседы стороны подтвердили важность стратегического партнёрства Украины и США.

«Договорились сделать его более амбициозным. В наших отношениях начинается новый день», — написал он в Twitter.

Кулеба выразил благодарность США «за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины».

Ранее Кулеба заявлял, что ожидает от отношений с США при администрации президента Джо Байдена «рок-н-ролла».

Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, Байден может способствовать урегулированию конфликта в Донбассе.

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