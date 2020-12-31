МИД Украины ожидает отношений с США при Байдене в ритме «рок-н-ролла»

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью сайту ТСН.ua рассказал, что ожидает от отношений с США при администрации избранного американского президента Джо Байдена «рок-н-ролла».
МИД Украины ожидает отношений с США при Байдене в ритме «рок-н-ролла»
  • РИА Новости

«Мы ожидаем «рок-н-ролла». Мы хотим очень динамичных и драйвовых отношений с Соединёнными Штатами... Поэтому нам нужно добавлять ещё больше звука к этой песне стратегического партнёрства», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Байден может способствовать урегулированию конфликта в Донбассе.

Он также выразил мнение, что Байден лучше знает Украину, чем уходящий президент США Дональд Трамп.

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