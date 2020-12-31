МИД Украины ожидает отношений с США при Байдене в ритме «рок-н-ролла»
- РИА Новости
«Мы ожидаем «рок-н-ролла». Мы хотим очень динамичных и драйвовых отношений с Соединёнными Штатами... Поэтому нам нужно добавлять ещё больше звука к этой песне стратегического партнёрства», — цитирует его РИА Новости.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Байден может способствовать урегулированию конфликта в Донбассе.
Он также выразил мнение, что Байден лучше знает Украину, чем уходящий президент США Дональд Трамп.