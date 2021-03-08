«Запутался в формулировках»: в России ответили на заявление советника главы МВД Украины о «сильном ударе» по Москве

В России критически отреагировали на слова советника главы МВД Украины Валерия Поцелуйко, который назвал закрытие ряда украинских телеканалов «сильным ударом и потрясением для России». По словам депутатов Госдумы, этот шаг киевских властей прежде всего навредил демократии и свободе слова на Украине. Эксперты отмечают, что антиконституционное решение Владимира Зеленского о блокировке работы оппозиционных каналов — не что иное, как введение цензуры и борьба с политическими конкурентами. Специалисты также выражают обеспокоенность тем, что зачистка информационного пространства идёт параллельно с эскалацией ситуации в Донбассе, что несёт в себе опасность возобновления гражданской войны на Украине.

В России с недоумением отреагировали на слова советника главы МВД Украины Валерия Поцелуйко, который назвал закрытие ряда украинских телеканалов «очень сильным ударом и потрясением для России». Так, зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа подчеркнул, что это решение киевских властей сказалось прежде всего на демократии и свободе слова на Украине.

«Это вызывает большое недовольство среди людей, в первую очередь русскоязычных, потому что эти каналы пользовались популярностью и имели определённую альтернативную точку зрения на многие вопросы. Сложно сказать, что это удар по России, — это удар по демократии, которая и так отсутствует на Украине», — заявил собеседник RT.

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По словам депутата Госдумы Руслана Бальбека, этот шаг администрации Владимира Зеленского прежде всего навредил украинскому обществу, поскольку власть «чётко обозначила, что для неё альтернативных мнений не бывает».

«Официальный Киев действует по принципу «есть либо моё мнение, либо неправильное». К тому же есть фактор страха перед тем, что оппозиция набирает реальную силу и в случае прихода к власти может остановить конфликт в Донбассе и улучшить отношения с Россией... А вот хвалёная украинская свобода слова получила хлёсткую пощёчину от президента», — отметил депутат.

В свою очередь, политолог Иван Мезюхо обратил внимание на то, что запрет цензуры прописан в украинской Конституции, однако Зеленский в нарушение основного закона ввёл санкции против своих же граждан и, по сути, «занялся несудебной расправой над своими политическими оппонентами».

«Советник министра внутренних дел Украины запутался в формулировках, потому что закрытие украинских национальных телеканалов — это не что иное, как удар по основному закону Украины. Согласно Конституции, цензура в этой стране запрещена, однако Зеленский, видимо, имеет на этот счёт отличное от высшего закона мнение», — заявил эксперт в разговоре с RT.

«В этом смысле заявление советника главы МВД Украины лживое по своему содержанию и не отражающее реального положения вещей. Сложившуюся ситуацию со свободой слова на Украине надо называть своими именами: власть не борется с мифическим российским влиянием на украинские массмедиа, офис президента Украины уничтожает своих политических конкурентов. Это банальная грязная политическая история, в которой нет места России», — подчеркнул Мезюхо.

Напомним, на минувшей неделе советник министра внутренних дел Украины Валерий Поцелуйко в эфире телеканала «Обозреватель» заявил, что в Киеве «ожидают ответа» Москвы на введённые ранее санкции в отношении главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, его политического окружения, а также на блокировку вещания ряда телеканалов, включая «112 Украина», ZIK и NewsOne. При этом советник Арсена Авакова выразил мнение, что предпринятые киевскими властями действия стали «потрясением» для России.

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«Те шаги, которые ввёл СНБО, которые ввёл президент, — это очень мощные шаги. Закрытие каналов Медведчука и Козака — это удар по их инструменту влияния на Украине. Я уверен, что это очень сильный удар и потрясение для России», — сказал Поцелуйко.

Он добавил, что в качестве реакции в Киеве ожидают «какие-то экономические санкции или обострение на войне». Аналогичную позицию в интервью изданию «Гордон» в начале марта озвучил и сам глава МВД. Причём, по словам Авакова, признавшего, что он был одним из инициаторов введения рестрикций, СНБО продолжит предпринимать «дополнительные шаги в направлении санкций против врагов и коллаборантов».

«Россия будет отвечать... провокациями, дестабилизацией внутри, организациями бунта... Сойдёт снег — начнутся провокации на фронте», — добавил Аваков.

На фоне таких заявлений на юго-востоке Украины отмечается эскалация ситуации. По словам главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Дениса Пушилина, киевские власти стягивают силы к линии соприкосновения и вместе с тем блокируют любые переговорные инициативы.

«Это очередной признак, что они готовятся к войне», — заявил он в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

Глава МВД Украины Арсен Аваков

globallookpress.com

© Pavlo Bagmut

На Украине также озвучивается эта позиция. Депутат Рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин в эфире телеканала «Перший Незалежний» (созданного журналистами закрытых «112 Украина», ZIK и NewsOne, но также отключённого Киевом от кабельного и спутникового вещания) сказал, что власти с начала года занимаются подготовкой информационного поля для начала военной кампании.

«Эта воинственная риторика последнего месяца или последних двух месяцев... Это реальная подготовка к войне. И всё, что происходит вокруг этого в информационном пространстве, — это тоже подготовка к войне», — подчеркнул Кузьмин.

В свою очередь, полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов обвинил Киев в отказе от договорённостей по деэскалации и в целенаправленном нарушении режима прекращения огня.

«Наблюдатели фиксируют новые обстрелы Донбасса, подтверждают подтягивание дополнительных сил и средств Вооружённых сил Украины и размещение боевой техники ВСУ в жилых районах», — цитирует Грызлова РИА Новости.

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Возвращаясь к интервью Валерия Поцелуйко, советник Авакова заявил, что украинские силовики готовы «хоть сегодня» реализовать так называемую стратегию деоккупации Донбасса — после того, как такое решение будет принято президентом и Верховной радой.

«Мы надеемся, что в ближайшее время это произойдёт. Потому что мы готовы вернуть эти территории, мы готовы обеспечить там проведение любых мероприятий», — добавил советник главы МВД.

В Кремле уже выразили свою серьёзную обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации в Донбассе и призвали киевские власти придерживаться достигнутых договорённостей.

«Мы фиксируем всё чаще и чаще обстрелы территории Донбасса со стороны украинских вооружённых сил или разных формирований, которые у Украины имеются вблизи линии соприкосновения. Мы фиксируем вход украинских военных в те зоны, где они не должны быть после завершения разведения, — заявил Дмитрий Песков. — Надеемся, что руководству Украины удастся удержать эти формирования и подразделения, которые то ли регулярная армия, то ли ещё что-то, от дальнейших провокационных действий и от наращивания напряжённости», — отметил Дмитрий Песков.

Позиции ВСУ в Донбассе

© REUTERS/Oleksandr Klymenko

Пресс-секретарь президента РФ также призвал всех участников нормандского формата использовать своё влияние, чтобы не дать происходящей эскалации «перейти через опасную черту».

«Сейчас мы видим, что всё чаще и чаще идут обстрелы с украинской стороны, и здесь главное, чтобы все, кто может, использовали своё влияние для того, чтобы полноценная гражданская война на Украине не возобновилась», — подчеркнул Песков.

Комментируя обострение ситуации в Донбассе, зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа также выразил обеспокоенность тем, что это происходит на фоне закрытия на Украине оппозиционных каналов.

«Попытка перенести ответственность на Россию в условиях тотального невыполнения минских договорённостей со стороны Украины вызывает большую озабоченность, что они связывают закрытие телеканалов с событиями в Донбассе. Они полностью хотят умалчивать ситуацию, перекраивать её», — подчеркнул депутат.