Советник главы МВД Украины заявил о «сильном ударе» по России

Советник министра внутренних дел Украины Валерий Поцелуйко в разговоре с телеканалом «Обозреватель» рассказал о «сильном ударе» Украины по России.

По его словам, этим ударом стало закрытие в стране оппозиционных телеканалов.

«Те шаги, которые ввел СНБО, которые ввел президент — это очень мощные шаги. Закрытие каналов Медведчука и Козака — это удар по их инструменту влияния в Украине. Я уверен, что это очень сильный удар и потрясение для России», — приводит РИА Новости его слова.

Он также отметил, что в Киеве готовы к гипотетическому ответу со стороны Москвы.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) не прорабатывает введение санкций в отношении бывшего президента страны, депутата Верховной рады Петра Порошенко.