«Только ухудшит жизнь граждан»: почему Киев не намерен разрешать украинцам иметь двойное гражданство с Россией

Украина планирует ввести в действие институт двойного гражданства с любой страной, кроме России. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, на такой шаг Киев может пойти лишь с «дружественными» странами. Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО, в котором зафиксирована эта инициатива. К тому же документ предлагает ввести обязательное представление деклараций о получении иностранного гражданства. Как отметили источники RT, подобные действия свидетельствуют о двойных стандартах украинского руководства.

Украинские власти запретят жителям страны иметь второе гражданство с Россией. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга.

«Что касается двойного гражданства. Я являюсь последовательным сторонником этой идеи. Мы работаем с депутатами над соответствующими законодательными изменениями. Есть одно исключение — это страна-агрессор, с ней не может идти речь о любом двойном гражданстве», — сообщил украинский министр.

Он также отметил, что в недавнем решении Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по этому вопросу были очерчены «контуры позиции государства, которые должны быть отражены в будущем законодательстве об участии лиц с двойным или множественным гражданством в государственной жизни Украины».

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«Политика, которую мы будем реализовывать, состоит из двух элементов. Мы планируем разрешить двойное гражданство со странами Европейского Союза, странами, как вы сказали, «Пяти глаз» (Австралия, Канада, Новая Зеландия, США и Великобритания. — RT) ...то есть со странами мира, которые являются для нас дружественными, которые не представляют для нас никакой угрозы. И список этих стран будет калиброваться. Будет зависеть от некоторых критериев», — заявил Кулеба, отвечая на вопрос журналиста.

Таким образом, гражданин Украины, который выехал на постоянное место жительства, например, в страну Европейского Союза, «в перспективе сможет стать и гражданином этой страны ЕС, и остаться при этом частью украинского пространства, сохранить украинский паспорт», добавил Кулеба.

Напомним, в настоящее время, согласно Конституции Украины, в стране действует единое гражданство.

Решение СНБО

4 марта президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны страны «О неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства». Об этом сообщил офис украинского президента, ссылаясь на соответствующий указ.

Согласно решению СНБО, правительство должно начать диалог по заключению двусторонних соглашений с заинтересованными государствами, «кроме государства-агрессора», направленных на урегулирование «проблемных вопросов», связанных с двойным гражданством.

Напомним, заявление, в котором именно Россия называется «страной-агрессором», парламент Украины принял в январе 2015 года.

Президент Украины Владимир Зеленский

РИА Новости

© Стрингер

В конце января 2021 года группа депутатов Верховной рады от партии «Слуга народа» зарегистрировала в парламенте законопроект, который предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет за сокрытие гражданином Украины наличия у него российского гражданства.

Ранее, в декабре 2020 года, министр иностранных дел Украины заявил в интервью украинскому изданию TSN, что о двойном гражданстве с РФ не может быть и речи. Он также назвал эту тему «табу», которое должно быть прописано в законе «чётко капслоком».

Кроме того, в нынешнем заявлении украинского президента говорится, что «для жителей временно оккупированных территорий», к которым Украина причисляет Донецкую, Луганскую области и Крым, порядок получения двойного или множественного гражданства «будет вводиться в действие только после восстановления территориальной целостности Украины».

Вместе с тем, по решению СНБО, на законодательном уровне должен быть предусмотрен порядок представления гражданами Украины деклараций о получении иностранного гражданства. А за представление недостоверной информации об отсутствии иностранного гражданства «должна быть установлена ответственность».

Согласно решению совбеза Украины, кабинет министров страны, Центральная избирательная комиссия и украинская Служба безопасности должны в течение двух месяцев «провести инвентаризацию и проанализировать законодательство Украины по вопросам, связанным с двойным (множественным) гражданством».

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«В частности, необходимо установить наличие или отсутствие правовой определённости запрета гражданам Украины, которые имеют гражданство (или подданство) иностранного государства, занимать определённые государственные и политические должности либо выполнять функции государства или местного самоуправления», — отмечается в заявлении Зеленского.

После этого анализа правительство должно будет в течение шести месяцев вынести на рассмотрение Верховной рады проекты законов, которые предусматривали бы запрет гражданам Украины, имеющим иностранное гражданство или подавшим документы для его приобретения, занимать государственные должности или должности в органах местного самоуправления.

Им также будет запрещено занимать руководящие должности на стратегических объектах госсобственности, иметь допуск к государственной тайне, быть членом избирательной комиссии, официальным наблюдателем или проводить предвыборную агитацию на общегосударственных и местных выборах, быть членом политической партии.

«Поставят перед тяжёлым выбором»

Как отметил источник RT в партии «Слуга народа», заявление Дмитрия Кулебы о фактическом запрете на двойное гражданство с Россией для украинцев, а также соответствующее решение СНБО говорят о том, что «на Украине усиливается антироссийская политика».

«Насколько я понимаю, двойное гражданство на Украине в конечном итоге будет разрешено — разговоры об этом ходят давно, да и у многих депутатов есть вторые паспорта. Поэтому Киеву необходимо лишь легализировать существующую ситуацию», — сказал собеседник телеканала.

Что же касается запрета на получение российского гражданства, по словам источника, это напрямую может быть прописано в законе.

«Это уже обычная норма, которая прописывается во многих законах. Например, российские компании не могут принимать участие в процессе приватизации украинских предприятий, а наблюдатели из России не допускаются на выборы», — пояснил он.

Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины

AFP

© MYKOLA LAZARENKO / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

По мнению профессора НИУ ВШЭ Олега Матвейчева, Киев по факту собирается закреплять в законе запрет на двойное гражданство, вычленяя только одно государство — Российскую Федерацию.

«Планируемые нововведения о возможности получения двойного гражданства украинцами обходят только Российскую Федерацию, — констатировал аналитик в беседе с RT. — Это показывает двойные стандарты украинского руководства и неготовность к конструктивному диалогу».

В свою очередь, преподаватель РАНХиГС Сергей Маргулис заявил в разговоре с RT, что украинским властям именно сейчас выгодно анонсировать запрет на двойное гражданство с Россией, чтобы поднять свой рейтинг среди радикально настроенной части населения.

«К тому же Зеленский собирается на второй срок, и, разумеется, в этой ситуации ему нужно как можно чаще привлекать внимание к своей персоне. Сейчас подобные вопросы будут подниматься достаточно регулярно», — считает эксперт.

Вместе с тем источник RT в офисе президента Украины сообщил, что «западные партнёры» страны уже длительное время «ведут разговоры о необходимости разрешить второе гражданство».

«Обеспеченные украинцы уже давно получили кипрские и греческие паспорта, а население на западной границе — венгерские, польские и словацкие. Но российские паспорта признавать нельзя — это политический вопрос. Украина мотивирует своих граждан работать в странах Европы, но никак не в России», — отметил собеседник RT.

В свою очередь, источник RT в партии «Батькивщина» считает, что новая инициатива украинских властей может привести к ещё большему расколу украинского общества.

«Почему жителю Ужгорода можно получить словацкий паспорт, а жителю города Сумы российское гражданство запрещено? Такой избирательный подход только ухудшит жизнь граждан страны, которые сами вправе выбирать, какой им паспорт оформлять, а не принимать решение по указке сверху», — заявил депутат.

По словам Матвейчева, своим решением Киев хочет «навредить жителям Донбасса, которым он просто не предоставил выбора».

«Украинские власти следуют логике, что если у кого-то есть российское гражданство, то этот человек может быть не совсем лояльным Украине или вообще поддерживать политический курс РФ. Для Киева это недопустимо», — пояснил эксперт.

Матвейчев считает, что украинские власти прибегнут к «наказанию тех, у кого будет выявлено российское гражданство».

«Речь, скорее всего, будет идти о штрафных санкциях и аннулировании одного из подданств. Однако не исключено, что тем самым Украина лишится ещё одной части своего населения, которое решит остаться с гражданством Российской Федерации», — заключил аналитик.