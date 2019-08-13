«Под влиянием наивных эмоций»: Зеленский упростил получение гражданства для «преследуемых» россиян

Владимир Зеленский подписал указ, расширяющий перечень лиц, которые имеют право на получение гражданства Украины в упрощённом порядке. В этот список вошли российские граждане, «подвергшиеся преследованиям по политическим убеждениям», и воевавшие в Донбассе на стороне ВСУ иностранцы. В Госдуме инициативу Киева назвали пародией на принятые Россией меры по либерализации процесса выдачи гражданства РФ жителям Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, расширяющий перечень лиц, которые имеют право на получение украинского гражданства в упрощённом порядке. Согласно тексту опубликованного на сайте главы государства указа №594, речь идёт об иностранцах, которые участвовали «в обеспечении национальной безопасности и обороны Украины», а также гражданах России, которые «подверглись преследованиям за политические убеждения».

В документе говорится, что при подаче ходатайства о приобретении гражданства Украины такие лица больше не обязаны предоставлять обязательства отказаться от иностранного гражданства.

Аналогичные поблажки вводятся в отношении лиц, которые проходят службу в Вооружённых силах Украины и имеют «выдающиеся заслуги перед Украиной», или выдача которым украинского гражданства «представляет государственный интерес».

Под этой формулировкой в документе подразумевается, что эти лица принимали или принимают участие в «осуществлении мероприятий по обеспечению нацбезопасности и обороны» в Донбассе.

Президент поручил кабинету министров разработать и внести на рассмотрение Верховной рады законопроекты о порядке предоставления убежища и об упрощении порядка приобретения украинского гражданства указанными категориями лиц.

Президент Украины Владимир Зеленский

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Комментируя эту инициативу украинского лидера депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT выразил мнение, что инициатива Зеленского представляет собой «пародию» на меры, ранее принятые российской стороной по инициативе Владимира Путина.

«Хочу напомнить, что президент России принял решение об упрощённой выдаче в гуманитарных целях гражданства лицам, проживающим в зоне боевых действий, в странах, где произошла насильственная смена власти. В основе — забота о жизнях людей», — сказал парламентарий.

«Что делает Зеленский? Он извращает эту идею, ставя информационный шум выше реальности, выше гуманности и проблем простых людей, которые гибнут от пуль его солдат», — добавил Белик.

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов полагает, что новое решение Киева носит провокационный и политизированный характер.

«Я думаю, что это звучит несколько провокационно... Не очень понятно с практической точки зрения, как это будет применяться, поскольку у нас такой ответственности и по закону преследования по политическим мотивам не предусмотрено», — отметил Морозов в беседе с RT.

Российские паспорта для жителей Донбасса

Напомним, что Россия упростила процедуру получения гражданства РФ для жителей Донбасса в конце апреля 2019 года. Президент России Владимир Путин заявил, что этим шагом Москва не намерена создавать трудности для украинской власти, а вопрос находится исключительно в гуманитарной плоскости.

«У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти, но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких-либо гражданских прав, — это уже переходит границы с точки зрения прав человека... Это вопрос чисто гуманитарного характера», — сказал глава государства.

Также по теме «Особый цинизм со стороны Киева»: на Украине пригрозили «усложнить» выдачу паспортов РФ жителям Донбасса Глава СНБО Украины Александр Данилюк считает, что введение упрощённой схемы получения российского гражданства для жителей Донбасса —...

Позднее упрощённый порядок получения российского гражданства был расширен и распространён на всех, кто проживал в Донецкой и Луганской областях Украины до событий 2014 года.

В Киеве такие действия назвали провокацией и пообещали усложнить процедуру получения российского гражданства рядом категорий украинцев. Об этом в июле заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Данилюк, назвавший шаги Москвы «нарушением Минских соглашений и спланированной провокацией».

По его словам, Киев намерен принять «конкретные меры, чтобы этот процесс прекратился или максимально усложнился».

В августе стало известно, что украинская сторона допрашивает жителей Донбасса, которые обратились за получением российских паспортов. Об этом заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос. Он отметил, что у ведомства есть «полная картина» и следствие устанавливает всех, кто получил российское гражданство.

«Это большие цифры... На данный момент мы фактически владеем ситуацией по более чем 13 тыс. человек — значительная часть их идентифицирована, они пересекают линию разграничения», — сказал он в интервью украинскому «Радио-НВ».

Возвращаясь к подписанному Зеленским указу, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT обратил внимание не неоднозначность новой инициативы Киева. Он отметил, что в российском законодательстве нет статьи преследования за политические взгляды.

«Есть статья, которая осуждает экстремизм, ксенофобию, или терроризм, если за это человек был подвергнут наказанию, то здесь скользкий момент для киевских властей и для самого Зеленского. То есть получается, если человек у нас осуждён за терроризм, то по украинской классификации получается, что мы его политически преследуем», — сказал эксперт.

По его словам, подписанный Зеленским указ является «свидетельством политической незрелости» со стороны тех людей, которые сейчас олицетворяют аппарат украинского главы.

«Они пока оперируют такими словами, терминами, которые они принесли с собой из шоу-бизнеса. В реальной жизни надо тщательно взвешивать и понимать, о чём идёт речь. Я думаю, что это сделано под влиянием эмоций, таких, я бы сказал, наивных», — считает эксперт.