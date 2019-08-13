Зеленский упростил получение гражданства для «преследуемых россиян»
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Об этом пишет Интерфакс-Украина, ссылаясь на пресс-службу президента.
Как отмечается на сайте главы государства, речь идёт об упрощении получения гражданства иностранцами, которые участвовали в обеспечении безопасности и обороны Украины, а также гражданами России, «подвергшимися преследованиям по политическим убеждениям».
Так, Зеленский поручил кабинету министров разработать соответствующий проект закона.
Ранее Зеленский поручил МИД Украины разработать механизм предоставления гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
В конце июня Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства 14 иностранцам, которые «защищали территориальную целостность» Украины.