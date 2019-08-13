Зеленский упростил получение гражданства для «преследуемых россиян»

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Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, которым расширил перечень лиц, имеющих право на гражданство Украины, включив в него в том числе граждан России, которые подверглись «преследованиям по политическим убеждениям».
Зеленский упростил получение гражданства для «преследуемых россиян»
  • © Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом пишет Интерфакс-Украина, ссылаясь на пресс-службу президента. 

Как отмечается на сайте главы государства, речь идёт об упрощении получения гражданства иностранцами, которые участвовали в обеспечении безопасности и обороны Украины, а также гражданами России, «подвергшимися преследованиям по политическим убеждениям».

Так, Зеленский поручил кабинету министров разработать соответствующий проект закона.

Ранее Зеленский поручил МИД Украины разработать механизм предоставления гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».

В конце июня Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства 14 иностранцам, которые «защищали территориальную целостность» Украины.

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