Зеленский предоставил гражданство «защищавшим суверенитет» Украины

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Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства 14 иностранцам, которые «защищали территориальную целостность» Украины.
Зеленский предоставил гражданство «защищавшим суверенитет» Украины
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте украинского лидера. 

«Согласно документу, украинские паспорта получат 14 человек», — говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.

Как отметил украинский президент, это «только первые решения», в дальнейшем, после рассмотрения материалов Миграционной службы, список новых граждан страны может пополниться.

«Отныне со стороны президента не будет искусственного торможения или затягивания этого процесса, как это было в прошлые годы», — заключили в администрации Зеленского.

28 мая Зеленский подписал указ о восстановлении украинского гражданства бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.

Во время церемонии инаугурации Зеленский пообещал украинское гражданство всем, кто «готов строить новую Украину».

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