Зеленский предоставил гражданство «защищавшим суверенитет» Украины
- РИА Новости
Об этом сообщается на официальном сайте украинского лидера.
«Согласно документу, украинские паспорта получат 14 человек», — говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.
Как отметил украинский президент, это «только первые решения», в дальнейшем, после рассмотрения материалов Миграционной службы, список новых граждан страны может пополниться.
«Отныне со стороны президента не будет искусственного торможения или затягивания этого процесса, как это было в прошлые годы», — заключили в администрации Зеленского.
28 мая Зеленский подписал указ о восстановлении украинского гражданства бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.
Во время церемонии инаугурации Зеленский пообещал украинское гражданство всем, кто «готов строить новую Украину».