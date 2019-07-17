Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».

Как сообщили в офисе главы государства, механизм должен работать для «стремящихся присоединиться к развитию своей исторической родины».

«Также Владимир Зеленский поручает разработать механизм упрощённого предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах», — отметили в администрации Зеленского.

Там заявили, что офис президента «с грустью и негодованием встретил известие о продлении ареста 24 украинским морякам», а также подписание президентом России Владимиром Путиным указа о получении российского гражданства в упрощённом порядке.

Ранее российский лидер расширил число граждан Украины, которые могут получить российское гражданство в упрощённом порядке.

На получение гражданства смогут рассчитывать украинцы, проживавшие не только в «отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины», но и жители этих областей в целом.

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