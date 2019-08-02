На Украине заявили о допросе граждан из-за паспортов России
- Reuters
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По его словам, «некоторые люди были допрошены» во время пересечения контрольно-пропускного пункта в Донбассе.
Матиос заявил, что украинские правоохранители в рамках следственного процесса «устанавливают всех, кто получил такое гражданство».
«На данный момент мы фактически владеем ситуацией по более 13 тыс. человек — значительная часть их идентифицирована, они пересекают линию разграничения», — заявил он.
17 июля российский президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям всех районов Донбасса получить российское гражданство в упрощённом режиме.