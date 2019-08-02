Путин упростил получение права на временное проживание в России
- РИА Новости
Согласно документу, срок рассмотрения заявлений о праве на временное проживание в России будет сокращён с шести до четырёх месяцев, передаёт РИА Новости.
Кроме того, разрешение на временное проживание будет предоставляться отдельным категориям иностранцев без учёта квоты.
В частности, норма будет распространятся на граждан, рождённых в России, состоящих в браке с гражданином России, на беженцев или получивших временное убежище в России.
Также Путин одобрил закон об увеличении размера госпошлины за выдачу вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства с 3,5 тыс. до 5 тыс. рублей.
Ранее Путин подписал закон, позволяющий владельцам автомобилей самостоятельно получить номерные знаки непосредственно у изготовителя.