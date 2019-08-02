Путин упростил получение права на временное проживание в России

Российский президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий выдачу разрешения на временное проживание в России для отдельных категорий иностранных граждан.

Согласно документу, срок рассмотрения заявлений о праве на временное проживание в России будет сокращён с шести до четырёх месяцев, передаёт РИА Новости.

Кроме того, разрешение на временное проживание будет предоставляться отдельным категориям иностранцев без учёта квоты.

В частности, норма будет распространятся на граждан, рождённых в России, состоящих в браке с гражданином России, на беженцев или получивших временное убежище в России.

Также Путин одобрил закон об увеличении размера госпошлины за выдачу вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства с 3,5 тыс. до 5 тыс. рублей.

Ранее Путин подписал закон, позволяющий владельцам автомобилей самостоятельно получить номерные знаки непосредственно у изготовителя.