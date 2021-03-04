Зеленский ввёл в действие решение СНБО о двойном гражданстве

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о двойном гражданстве.

«Согласно этому решению СНБО, кабинет министров совместно с Центральной избирательной комиссией и Службой безопасности Украины должны в двухмесячный срок провести инвентаризацию и проанализировать законодательство Украины по вопросам, связанным с двойным (множественным) гражданством», — сообщили в офисе украинского лидера.

Предполагается оценить возможность запрета украинцам, имеющим второе гражданство, занимать определённые государственные и политические должности, выполнять функции государства или местного самоуправления, а также претендовать на руководящие должности на стратегических объектах, иметь допуск к гостайне, становиться членом избирательной комиссии, официальным наблюдателем или проводить предвыборную агитацию на общегосударственных и местных выборах, а также представлять политическую партию.

Кроме того, предлагается предусмотреть порядок представления гражданами Украины деклараций о получении иностранного гражданства, а также установить ответственность за передачу недостоверных данных.

«Правительство должно начать межгосударственный диалог по заключению двусторонних соглашений с заинтересованными государствами, кроме государства-агрессора, направленных на урегулирование проблемных вопросов, связанных с двойным (множественным) гражданством», — добавили в пресс-службе Зеленского.

Ранее СНБО посоветовал чиновникам выйти из какого-либо второго гражданства.

В конце января в Верховную раду внесли законопроект, предусматривающий уголовную ответственность в виде лишения свободы для украинцев, скрывающих наличие российского гражданства.