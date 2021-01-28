В Раде предложили лишать свободы за сокрытие гражданства России

Короткая ссылка
В Верховную раду внесли законопроект, предусматривающий уголовную ответственность в виде лишения свободы для украинцев, скрывающих наличие российского гражданства.
В Раде предложили лишать свободы за сокрытие гражданства России
  • РИА Новости

«Проектом предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины новой статьёй 114-2 «Сокрытие гражданином Украины наличия гражданства (подданства) государства-агрессора», предусматривающей уголовную ответственность за вышеуказанное правонарушение», — говорится в пояснительной записке к документу, который приводит ТАСС.

В частности, предлагается ввести наказание в виде лишения свободы сроком от двух до пяти лет.

Инициаторами проекта выступили депутаты от правящей партии «Слуга народа».

В ноябре на Украине заявили, что не будут признавать российские паспорта, выданные в Краснодарском крае и ряде населённых пунктов Ростовской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить