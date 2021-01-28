В Раде предложили лишать свободы за сокрытие гражданства России

В Верховную раду внесли законопроект, предусматривающий уголовную ответственность в виде лишения свободы для украинцев, скрывающих наличие российского гражданства.

«Проектом предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины новой статьёй 114-2 «Сокрытие гражданином Украины наличия гражданства (подданства) государства-агрессора», предусматривающей уголовную ответственность за вышеуказанное правонарушение», — говорится в пояснительной записке к документу, который приводит ТАСС.

В частности, предлагается ввести наказание в виде лишения свободы сроком от двух до пяти лет.

Инициаторами проекта выступили депутаты от правящей партии «Слуга народа».

В ноябре на Украине заявили, что не будут признавать российские паспорта, выданные в Краснодарском крае и ряде населённых пунктов Ростовской области.