СНБО намерен собрать информацию о двойном гражданстве украинцев

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов посоветовал чиновникам выйти из какого-либо второго гражданства. По его словам, правительство должно разработать механизм по выявлению двойного гражданства у всех украинцев.

«Что касается двойного гражданства, речь будет идти обо всех гражданах Украины. Мы будем иметь информацию по всем гражданам, есть ли у них двойное или множественное гражданство. Что касается ситуации с теми господами, у которых сегодня есть депутатские мандаты, которые занимают другие избирательные или другие должности в аппарате Совета национальной безопасности и обороны, сейчас у кого такое есть, я всем советую в ближайшее время выйти из другого гражданства, чтобы не создавать себе неприятности», — сказал Данилов по итогам заседания СНБО, его слова приводит РИА Новости.

Он добавил, что, например, украинский бизнесмен Игорь Коломойский не сможет занимать государственную должность, не отказавшись от других гражданств.

В конце января в Верховную раду внесли законопроект, предусматривающий уголовную ответственность в виде лишения свободы для украинцев, скрывающих наличие российского гражданства.