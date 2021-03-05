На Украине заявили о намерении разрешить второе гражданство

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина планирует разрешить украинцам иметь двойное гражданство, однако это не будет распространяться на Россию.

«Что касается двойного гражданства. Я являюсь последовательным сторонником этой идеи. Мы работаем с депутатами над соответствующими законодательными изменениями. Есть одно исключение — это страна-агрессор, с ней не может идти речь о любом двойном гражданстве», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, украинцы смогут, в частности, быть одновременно гражданами Украины и стран — членов Европейского союза.

«Мы планируем разрешить двойное гражданство со странами ЕС, странами, как вы сказали, пяти глаз, шести рук, четырёх ног, то есть со странами мира, которые для нас дружные, которые не несут нам никакой угрозы», — добавил он.

Как уточняет агентство, в настоящий момент, согласно Конституции Украины, в стране действует единое гражданство.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о двойном гражданстве.