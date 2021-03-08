В Госдуме оценили слова советника главы МВД Украины об «ударе» по России

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RT
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление советника министра внутренних дел Украины Валерия Поцелуйко, который назвал закрытие в стране оппозиционных телеканалов «сильным ударом» по России.
В Госдуме оценили слова советника главы МВД Украины об «ударе» по России
  • РИА Новости

«Это вызывает большое недовольство среди людей, в первую очередь русскоязычных, потому что эти каналы пользовались популярностью и имели определённую альтернативную точку зрения на многие вопросы. Сложно сказать, что это удар по России, — это удар по демократии», — заявил Чепа.

При этом парламентарий напомнил, что решение о закрытии телеканалов было принято на фоне обострения ситуации в Донбассе.

«Попытка перенести ответственность на Россию в условиях тотального невыполнения минских договорённостей со стороны Украины вызывает большую озабоченность, что они связывают закрытие телеканалов с событиями в Донбассе. Они хотят полностью умалчивать ситуацию, перекраивать её, и это вызывает серьёзную озабоченность», — добавил депутат.

Ранее Поцелуйко в разговоре с телеканалом «Обозреватель» сказал, что закрытие на Украине ряда оппозиционных телеканалов — это «очень сильный удар и потрясение для России».

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