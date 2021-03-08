В Госдуме оценили слова советника главы МВД Украины об «ударе» по России

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление советника министра внутренних дел Украины Валерия Поцелуйко, который назвал закрытие в стране оппозиционных телеканалов «сильным ударом» по России.

«Это вызывает большое недовольство среди людей, в первую очередь русскоязычных, потому что эти каналы пользовались популярностью и имели определённую альтернативную точку зрения на многие вопросы. Сложно сказать, что это удар по России, — это удар по демократии», — заявил Чепа.

При этом парламентарий напомнил, что решение о закрытии телеканалов было принято на фоне обострения ситуации в Донбассе.

«Попытка перенести ответственность на Россию в условиях тотального невыполнения минских договорённостей со стороны Украины вызывает большую озабоченность, что они связывают закрытие телеканалов с событиями в Донбассе. Они хотят полностью умалчивать ситуацию, перекраивать её, и это вызывает серьёзную озабоченность», — добавил депутат.

Ранее Поцелуйко в разговоре с телеканалом «Обозреватель» сказал, что закрытие на Украине ряда оппозиционных телеканалов — это «очень сильный удар и потрясение для России».