Глава ДНР заявил о признаках подготовки Киева к военным действиям

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» заявил о наличии признаков того, что Киев готовится к новым военным действиям в Донбассе.

По его словам, власти Украины стягивают наёмников и диверсантов к линии соприкосновения в Донбассе.

«Сейчас там иностранные советники скапливаются, по нашим разведданным, это инструкторы. То есть они готовят диверсантов, диверсионные группы — это сейчас основная угроза», — цитирует его РИА Новости.

Также он добавил, что у украинской стороны в настоящий момент «установка блокировать во всех подгруппах любые договорённости».

«Это очередной признак, что они готовятся к войне», — отметил Пушилин.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ринат Кузьмин заявил, что нынешние украинские власти готовятся к войне.