ВС Украины усилят группировку в Донбассе и «на крымском направлении»

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Вооружённые силы Украины нарастят военную группировку на территории подконтрольной части Донецкой и Луганской областей и «на крымском направлении», заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.
ВС Украины усилят группировку в Донбассе и «на крымском направлении»
  • РИА Новости

«Решено усилить группировки объединённых сил на территории Донецкой и Луганской областей и крымском направлении за счёт военных частей ВС Украины, которые находятся в разных степенях боевой готовности», — приводит слова Хомчака в ходе доклада в Верховной раде ТАСС.

По его словам, такие меры решено принять для «прекращения провокационных действий и реагирования на угрозы».

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что киевские власти хотят «забросать трупами» границу с Россией.

В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией на линии соприкосновения в Донбассе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла власти Украины от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе.

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