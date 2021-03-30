ВС Украины усилят группировку в Донбассе и «на крымском направлении»

Вооружённые силы Украины нарастят военную группировку на территории подконтрольной части Донецкой и Луганской областей и «на крымском направлении», заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

«Решено усилить группировки объединённых сил на территории Донецкой и Луганской областей и крымском направлении за счёт военных частей ВС Украины, которые находятся в разных степенях боевой готовности», — приводит слова Хомчака в ходе доклада в Верховной раде ТАСС.

По его словам, такие меры решено принять для «прекращения провокационных действий и реагирования на угрозы».

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