Полномочный представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов прокомментировал ситуацию в Донбассе.

Он сообщил, что «Вооружённые силы Украины подтягивают к линии соприкосновения новые силы и средства, нарушая все прежние обязательства по разведению».

Грызлов заявил, что «киевские обстрелы территорий Донбасса происходят ежедневно, также очевиден выход Украины из мер по усилению режима прекращения огня».

«Киев обстреливает жилые районы, гражданскую инфраструктуру. При этом циничный расчёт при обстрелах строится на том, чтобы вызвать ответный огонь по украинским войскам и создать таким образом предлог для военной авантюры», — сказал он.

При этом, по его словам, в этой ситуации «ополченцы проявляют сдержанность и лишь изредка отвечают на обстрелы, не нарушая при этом согласованных 22 июля 2020 года договорённостей и не подвергая угрозе мирных жителей в их населённых пунктах, где Вооружённые силы Украины размещают свою технику».

Грызлов заявил, что, «поскольку украинские провокации не приносят результата, Киев дополнительно нагнетает ситуацию».

«Всё это сопровождается массированной информационной кампанией, призванной оправдать агрессивный настрой Киева. Понятно, что украинская власть чувствует себя в тупике, но военное обострение в Донбассе — не выход из этого тупика. Единственная альтернатива для Киева — это политический диалог с Донбассом, это исполнение обязательств Украины, принятых в Минске. Любая военная авантюра закончится очень плохо для Украины», — отметил он.

Также, как заявил Грызлов, на заседании контактной группы в среду Киев «выдвинул ультимативное условие об исключении представителя общественности Донбасса из обсуждения политических вопросов урегулирования».

«Заседание контактной группы в политической части было сорвано», — добавил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия предостерегает власти Украины от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе.