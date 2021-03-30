Депутат Рады: Киев хочет «забросать трупами» границу с Россией

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 Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире телеканала «Первый независимый» заявил, что киевские власти хотят «забросать трупами» границу с Россией.

«Конечно, украинская власть хочет понравиться американцам. Конечно, они хотят, чтоб позвонил Байден, чтоб произошла эта встреча, чтоб они о чем-то поговорили, сделали селфи... Но уничтожать собственный народ ради селфи не может государственный деятель», — приводит РИА Новости его слова.

По его словам, таким человеком может быть Владимир Зеленский.

«Когда мы слышим этот вой про десоветизацию, декоммунизацию — да у нас вся страна построена этими самыми коммунистами! И мы, вместо того, чтоб всем этим пользоваться и преумножать, мы пытаемся это все развалить и уничтожить, мотивируя это все борьбой с Россией. Они хотят трупами украинцев забросать российско-украинскую границу!» — сказал он.

По его словам, «действующая власть представляет угрозу для национальной безопасности».

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак во время разговора с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном призвал Вашингтон активнее содействовать мирным переговорам по ситуации в Донбассе.

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