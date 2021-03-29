В Киеве призвали США активнее содействовать переговорам по Донбассу
- РИА Новости
«Руководитель офиса главы государства добавил, что США могли бы сыграть более активную роль в продвижении мирных переговоров относительно прекращения войны в Донбассе», — отмечается в сообщении пресс-службы президента Украины.
Также Ермак заявил, что в последние недели в Донбассе наблюдается «опасная тенденция» к росту числа нарушений режима прекращения огня и увеличению числа погибших.
В свою очередь, Салливан отметил, что США будут помогать Украине в достижении политических, экономических целей и в вопросах безопасности. Также Вашингтон намерен помогать Украине в вопросе обретения членства в НАТО.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе.
По его словам, провокационные действия приводят к трагедиям.