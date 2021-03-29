В Киеве призвали США активнее содействовать переговорам по Донбассу

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак во время разговора с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном призвал Вашингтон активнее содействовать мирным переговорам по ситуации в Донбассе.

«Руководитель офиса главы государства добавил, что США могли бы сыграть более активную роль в продвижении мирных переговоров относительно прекращения войны в Донбассе», — отмечается в сообщении пресс-службы президента Украины.

Также Ермак заявил, что в последние недели в Донбассе наблюдается «опасная тенденция» к росту числа нарушений режима прекращения огня и увеличению числа погибших.

В свою очередь, Салливан отметил, что США будут помогать Украине в достижении политических, экономических целей и в вопросах безопасности. Также Вашингтон намерен помогать Украине в вопросе обретения членства в НАТО.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе.

По его словам, провокационные действия приводят к трагедиям.