«Для Донбасса мало что изменится»: зачем Киев стремится возобновить переговоры в нормандском формате

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассчитывает, что Франция перезапустит работу нормандского формата. По его словам, переговорный процесс необходимо возобновить на фоне нарушений режима прекращения огня в Донбассе и «нежелания Москвы действовать». По мнению экспертов, Киев настойчиво добивается проведения саммита «нормандской четвёрки», чтобы представить противоречащий «Минску-2» план урегулирования конфликта. Также встреча на высшем уровне — способ поднять рейтинг Владимира Зеленского, считают аналитики.

Киев рассчитывает, что Париж сможет перезапустить международные переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своей колонке для французской газеты Le Figaro.

Дипломат полагает, что «Франция может вывести «нормандского четвёрку» из тупика».

«У французского президента (Эммануэля Макрона. — RT) достаточно лидерских качеств и политического веса, чтобы дать новый толчок для возобновления мирного процесса, убедить российского президента сесть за стол переговоров в нормандском формате и попробовать наконец найти путь к справедливому и прочному миру. Сейчас подходящее время для того, чтобы возродить эти усилия», — утверждает Кулеба.

По его словам, у Парижа, Берлина и Киева достаточно воли, чтобы завершить вооружённый конфликт. При этом, как полагает Кулеба, Москва якобы проявляет «явное нежелание действовать». По мнению главы украинского МИД, президент РФ Владимир Путин «продолжает придерживаться стратегии «подождём и посмотрим».

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«Он просто выжидает, чтобы найти слабое место и решить конфликт языком ультиматумов, а не компромиссов. В то же время предыдущие семь лет показали: эта стратегия безуспешна... Ситуация до сих пор находится в тупике, что вредит Украине и Европе и, собственно, не несёт ничего хорошего самой России», — рассуждает Кулеба.

Между тем, как неоднократно отмечали в Москве, основная причина проволочек в переговорном процессе — это нежелание Киева следовать пунктам Минских соглашений от 12 февраля 2015 года и выполнять формулу Штайнмайера, которая определяет механизм реализации Минских соглашений.

«Подчеркнём — кризис на Украине может и должен быть урегулирован исключительно мирным путём на основе реализации Минских соглашений в рамках прямого диалога между представителями Киева, Донецка и Луганска. Попытки отвлечь внимание политизированными пропагандистскими измышлениями о некой внешней «агрессии» и «оккупации» на фоне отсутствия у Киева политической воли продвигаться в работе контактной группы всё больше отдаляют перспективы достижения мира и общественного согласия на Украине», — заявил в середине марта постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на онлайн-заседании организации.

«Конструктивное направление»

По мнению экспертов, колонка Кулебы с призывом реанимировать переговорный процесс продиктована расчётом Киева на то, что Париж сможет повлиять на позицию российских властей, которые пока не видят смысла проводить саммит в нормандском формате.

Как отметил в разговоре с RT профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев, Киев активно эксплуатирует тревожную ситуацию с безопасностью в Донбассе в качестве актуального предлога для возобновления работы этого формата. В 2021 году всеобъемлющий режим прекращения огня, который формально действует с 27 июля 2020-го, оказался на грани срыва.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

Reuters

© Valentyn Ogirenko

В частности, в колонке в Le Figaro Кулеба сообщил, что за пять последних месяцев 2020 года погибли четверо украинских военнослужащих. При этом только в январе — феврале текущего года на линии соприкосновения жертвами столкновений стали 14 бойцов ВСУ.

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В народных республиках считают, что нередко украинские военнослужащие становятся жертвами собственной неосторожности. Так, 26 марта в районе населённого пункта Шумы погибли четыре солдата ВСУ. По информации Киева, они попали под миномётный огонь противника, однако, как утверждают в Донецке, трагический инцидент произошёл в ходе работ по уточнению карт минных полей.

Власти ДНР также фиксируют эскалацию насилия на линии соприкосновения. По данным разведки Народной милиции, Киев стягивает в регион тяжёлую технику — реактивные системы залпового огня (РСЗО), танки и крупнокалиберную гаубичную артиллерию. При этом, как заявляют в Донецке, Киев пытается переложить ответственность за обостряющуюся ситуацию на Москву.

«Всё дело в том, что Киев все эти годы ждёт некоего «зелёного света» и старается «заставить Россию прекратить конфликт». То есть вместо того, чтобы просто брать и выполнять свои обязательства по одобренному Советом Безопасности ООН документу, украинская сторона выискивает, на кого бы переложить ответственность за саботаж этих самых обязательств», — сказала журналистам 25 марта полпред ДНР в трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Наталья Никонорова.

Аналитики, в свою очередь, сомневаются в том, что Париж, даже если поддастся на уговоры Киева, сможет повлиять на позицию Москвы.

«Возможно, Киев обратил внимание на то, что Франция наряду с другими западными государствами недавно однозначно заявила, что считает Россию стороной конфликта в Донбассе и возлагает на неё ответственность за несоблюдение Минских соглашений. В Москве не могли не заметить этого, а потому вряд ли с энтузиазмом отнесутся к возможному предложению Макрона по организации новой встречи», — отметил в беседе с RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Напомним, предыдущий саммит в нормандском формате состоялся в декабре 2019 года. Однако эти переговоры не принесли прорывных результатов. Тем не менее стороны зафиксировали консенсус по поводу безальтернативности «Минска-2» и необходимости интегрировать в украинское законодательство формулу Штайнмайера.

Однако Киев не выполнил взятые на себя обязательства и продолжает настаивать на пересмотре минских договорённостей. С точки зрения украинского руководства, «конструктивным направлением» урегулирования конфликта являются «разоружение незаконных вооружённых формирований, восстановление контроля Украины над границей и восстановление в итоге территориальной целостности Украины». Все эти требования Кулеба перечислил в колонке на страницах Le Figaro.

Президент Франции Эммануэль Макрон

Reuters

© Benoit Tessier

По мнению Дениса Денисова, Киев надеется продвинуть данную повестку дня на новом саммите «нормандской четвёрки». Но перспектива проведения в ближайшее время встречи глав государств и даже министров иностранных дел РФ, ФРГ, Франции и Украины эксперту представляется маловероятной.

«Владимиру Зеленскому, конечно же, было бы выгодно проведение подобного саммита в настоящий момент или в ближайшем будущем. Ему важно продемонстрировать внутренней аудитории, что он участвует в переговорах на высшем уровне, с авторитетными главами государств, кем, безусловно, являются руководители России, Франции и Германии», — отметил Денисов.

В свою очередь, Матвейчев усматривает в навязчивом желании Киева провести встречу в нормандском формате стремление Зеленского притормозить падение своих рейтингов.

«Зеленский не готов выполнить текущую политическую часть Минских соглашений, но и перекроить её явно не в состоянии. Саммит вряд ли что-либо изменит, но мог бы поддержать его рейтинг. Хотя для этого Киеву, по-хорошему, необходимо налаживать отношения не с Парижем, а искать точки соприкосновения с Москвой», — пояснил Матвейчев.

«Говорить на равных»

Ещё одним направлением киевской дипломатии является изменение состава участников минского процесса. В частности, украинские власти считают необходимым привлечь к переговорам Соединённые Штаты.

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В середине марта в интервью телеканалу «Украина 24» эту идею сформулировал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук. Он заявил, что возможное участие США позволит разблокировать диалог по мирному урегулированию, так как Москва якобы «боится» Вашингтона.

«Надо решить на уровне президента Соединённых Штатов Америки, или это будет вице-президент, или госсекретарь, но кто-то официально должен присутствовать. Потому что Россия имеет такой характер — она никогда не слушает тех, кого она не боится, будем говорить откровенно», — сказал Кравчук.

Однако опрошенные RT политологи уверены, что гипотетическое вовлечение Вашингтона может ещё больше осложнить переговорный процесс. Как полагает Денисов, Киев не добьётся того, чтобы на участие США согласились остальные участники «нормандской четвёрки».

Эту точку зрения разделяет и Матвейчев. По его словам, рост численности участников переговоров по Донбассу автоматически означает снижение шансов на какие-либо результаты. Впрочем, как считает эксперт, Зеленскому на самом деле нужны не подвижки в мирном процессе, а переговоры в любом возможном формате с участием России.