«Можно убирать неугодных»: зачем Зеленский отменил назначение судей Конституционного суда Украины

Решение украинского лидера Владимира Зеленского отменить указ о назначении председателем Конституционного суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого — это попытка узурпировать власть, заявил бывший судья КСУ и депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко. По его словам, Зеленский превысил свои служебные полномочия и оснований для отстранения Тупицкого нет. Конфликт между главой суда и Зеленским разгорелся осенью 2020 года, после того как инстанция признала незаконными положения ряда реформ, которые проводит президент. Действия украинского лидера в отношении КСУ эксперты расценивают как «волюнтаристские». По мнению аналитиков, Зеленский встал на путь укрепления личной власти, «устраняя неугодных».

Указ Владимира Зеленского об отмене назначения двух судей КСУ — превышение полномочий со стороны президента, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко, ранее тоже занимавший пост судьи КСУ.

«Конституция чётко регламентирует основания для увольнения судьи Конституционного суда. Желание президента создать Конституционный суд «под себя» в эти основания не входит. Этот указ не соответствует Конституции. Это узурпация власти», — приводятся слова Нимченко на сайте его партии.

Зеленский 27 марта отменил указы экс-президента Виктора Януковича о назначении двух судей КС Украины — Александра Тупицкого (председатель суда) и Александра Касминина.

Обоснованием этого решения стало постановление Верховной рады от 17 февраля, в котором говорится, что Янукович в период с 2010 по 2014 год якобы узурпировал власть. Следовательно, то, что назначенные им судьи КС до сих пор исполняют свои обязанности, по мнению Зеленского, представляет угрозу государственной независимости и национальной безопасности.

В свою очередь, представитель президента в КС Фёдор Вениславский сообщил, что новых судей могут назначить в течение трёх месяцев.

«С сегодняшнего дня у нас появилось две вакансии судьи КСУ по квоте президента Украины. Но Конституция чётко требует, чтобы отбор на должность судьи и назначение осуществлялись по результатам открытого конкурса. Я думаю, что в ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский издаст указ об объявлении конкурса на вакантные должности судей КСУ», — сказал Вениславский.

Новый кризис

Напомним, конституционный кризис на Украине разразился минувшей осенью из-за конфликта КС и президента. В октябре суд признал противоправной норму об уголовной ответственности чиновников за недостоверное декларирование имущества.

Это вызвало резкую реакцию со стороны Владимира Зеленского, который объявил данное решение представляющим угрозу национальной безопасности Украины. В качестве ответного шага он внёс в Верховную раду законопроект о досрочном прекращении полномочий судей и признании их решения ничтожным.

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий

Reuters

© Kostyantyn Chernichki

При этом действующее законодательство предусматривает, что решение о досрочном прекращении полномочий судей могут принять только сами члены КСУ, при этом одобрить такой шаг должны не менее двух третей состава.

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Впрочем, Зеленского поддержали послы стран «Большой семёрки», которые охарактеризовали решение КСУ как попытку отменить антикоррупционные реформы.

В декабре 2020-го украинский парламент утвердил компромиссный вариант законопроекта о восстановлении уголовной ответственности для чиновников за недостоверное декларирование. Вскоре после этого Зеленский подписал указ об отстранении главы КСУ Тупицкого от должности судьи сроком на два месяца.

Однако КСУ отказался выполнять это распоряжение. В своём постановлении инстанция указала, что у президента нет права приостанавливать полномочия главы суда, а значит, его указ об отстранении Тупицкого является «юридически ничтожным и не подлежит исполнению». В постановлении также подчёркивалось, что, подписав такой указ, президент Украины совершил противоправное вмешательство в деятельность суда и нарушил не менее восьми статей Конституции страны.

В КСУ также заявили, что Тупицкий должен продолжать выполнять свои служебные обязанности в соответствии с основным законом, а президенту надлежит немедленно отменить свой указ. Кроме того, главе государства напомнили об уголовной ответственности за вмешательство в деятельность судебных органов.

«Прямая узурпация власти»

Тем не менее конфликт между украинским лидером и КСУ продолжился в 2021 году. Так, в конце января Государственное бюро расследований предъявило главе КСУ Тупицкому обвинение по статьям о даче заведомо ложных показаний и подкупе свидетеля. После этого Окружной административный суд Киева запретил ему появляться на рабочем месте.

В ответ Тупицкий опубликовал на сайте КСУ письмо, в котором призвал Зеленского разблокировать работу суда и созвать с этой целью заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он также попросил привлечь к ответственности сотрудников госохраны, которые не пустили его на рабочее место. Кроме того, Тупицкий заявил, что не имеет статуса подозреваемого по уголовным делам, однако подчеркнул, что готов явиться в прокуратуру, чтобы ему сообщили о подозрении, если на то есть законные основания.

В конце января Владимир Зеленский отозвал свой законопроект, который предусматривал лишение полномочий всех судей Конституционного суда.

Президент Украины Владимир Зеленский

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Однако уже в начале марта глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что в стране в ближайшее время ожидается «полная перезагрузка» Конституционного суда со сменой его главы.

«В скором времени мы сможем говорить о полной перезагрузке Конституционного суда, которая, надеюсь, начнётся со смены его руководителя, полностью дискредитировавшего и себя, и своё ведомство», — приводит его слова Интерфакс-Украина.

Эксперты, комментируя сложившуюся ситуацию, отмечают, что действия Владимира Зеленского вступили в явное противоречие с основным законом Украины.

«То, что Тупицкий отстранён по статье о допустимости отзыва чиновника президентом, которая предусмотрена Уголовно-процессуальным кодексом (УПК) Украины, противоречит Конституции и нарушает сложившуюся систему сдержек и противовесов», — подчеркнул в беседе с RT преподаватель РАНХиГС Сергей Маргулис.

По его словам, эта норма украинского УПК не касается судей. Тупицкий оказался невыгодным для действующей власти, поскольку Конституционный суд блокирует инициативы президента, добавил эксперт.

«С 2014 года Украина идёт не по пути демократизации, а по пути укрепления авторитарной власти. Этот тренд наблюдался во время правления Порошенко и сохраняется сейчас при Зеленском, даже усугубляясь в некоторых вопросах», — считает Маргулис.

Схожего мнения придерживается и заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

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«Эти противоправные действия являются прямой узурпацией власти, они противоречат принципам демократии и разделения властей и накладывают неприятную тень на Зеленского, который стремится позиционировать себя в качестве демократического политика», — отметил аналитик в беседе с RT.

Он напомнил, что Конституционный суд в любой стране не только имеет непререкаемый авторитет в плане толкования основного закона или решения конституционных споров, но и фактически выступает арбитром в сложных случаях и политических кризисах.

«В демократических государствах именно решение председателя Конституционного суда зачастую является выходом из сложнейших перипетий. А в данном случае президент фактически устраняет независимые ветви власти, что является вопиющим нарушением принципов демократии», — пояснил политолог.

При этом Владимир Шаповалов не ожидает, что международное сообщество осудит действия Зеленского или даже обратит внимание на эту ситуацию.

«Зеленский предпринимает волюнтаристские действия, которые должны вызвать осуждение со стороны других государств, в том числе европейских. Однако страны Запада в очередной раз закроют глаза, потому что украинская исполнительная власть находится вне зоны критики со стороны Брюсселя. При этом обязательно стоит ждать выпадов против России и её СМИ, которые поднимают эту тему», — рассуждает политолог.

С его точки зрения, действия Зеленского в отношении КСУ можно расценивать как продолжение общей линии нынешних киевских властей по «устранению неугодных», к которой также относится, например, закрытие оппозиционных телеканалов.