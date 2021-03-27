Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого судьёй КС
- Reuters
Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.
«Отменить: указ президента Украины от 14 мая 2013 года №256 «О назначении А. Тупицкого судьёй Конституционного суда Украины»; указ президента Украины от 17 сентября 2013 года №513 «О назначении А. Касминина судьёй Конституционного суда Украины», — говорится в сообщении.
Такое решение принято с целью «обеспечения соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина, обеспечения государственной независимости и национальной безопасности», говорится в постановлении.
В конце декабря 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС. В КС заявили, что Тупицкий продолжит работать, несмотря на указ о его отстранении.
В конце января Зеленский отозвал законопроект о лишении полномочий судей КС Украины для доработки, а 26 февраля подписал новый указ об отстранении Тупицкого на один месяц от должности.
5 марта глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что на Украине в ближайшее время ожидается полная перезагрузка Конституционного суда со сменой его главы.