Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого судьёй КС

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Украинский президент Владимир Зеленский отменил указ о назначении Александра Тупицкого на должность судьи Конституционного суда. Кроме того, глава государства отменил такой же указ о судье Александре Касминине.
Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого судьёй КС
  • Reuters

Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

«Отменить: указ президента Украины от 14 мая 2013 года №256 «О назначении А. Тупицкого судьёй Конституционного суда Украины»; указ президента Украины от 17 сентября 2013 года №513 «О назначении А. Касминина судьёй Конституционного суда Украины», — говорится в сообщении.

Такое решение принято с целью «обеспечения соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина, обеспечения государственной независимости и национальной безопасности», говорится в постановлении.

В конце декабря 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС. В КС заявили, что Тупицкий продолжит работать, несмотря на указ о его отстранении.

В конце января Зеленский отозвал законопроект о лишении полномочий судей КС Украины для доработки, а 26 февраля подписал новый указ об отстранении Тупицкого на один месяц от должности.

5 марта глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что на Украине в ближайшее время ожидается полная перезагрузка Конституционного суда со сменой его главы.

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