Зеленский отозвал законопроект о лишении полномочий судей КС Украины

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Украинский президент Владимир Зеленский отозвал внесённый в Верховную раду законопроект, которым предлагается лишить судей Конституционного суда Украины их полномочий и восстановить отменённый ими закон о декларировании.
Зеленский отозвал законопроект о лишении полномочий судей КС Украины
  • © Офис Президента Украины

Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

«27.01.2021 Проект отозван. Снят с рассмотрения», — говорится в карточке законопроекта.

Как передаёт портал Depo со ссылкой на заместителя председателя комитета по вопросам правовой политики Андрея Костина, проект был отозван Зеленским для доработки.

Ранее сообщалось, что глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий продолжит работать, несмотря на указ Зеленского о его отстранении.

В октябре 2020 года Конституционный суд Украины признал не соответствующими основному закону страны часть норм закона «О предотвращении коррупции». Это коснулось и уголовной ответственности за недостоверное декларирование доходов чиновниками.

После этого Зеленский внёс в парламент законопроект, согласно которому предлагается лишить судей КС их полномочий и восстановить отменённый ими закон о декларировании.

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