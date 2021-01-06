Глава КС Украины продолжит работать, несмотря на отстранение

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий будет продолжать ходить на работу, несмотря на указ украинского президента Владимира Зеленского о его отстранении.

Об этом судья Конституционного суда Игорь Слиденко заявил «5 каналу».

«Это вопрос суда, он политизирован, и искусственно нагнетается состояние истерии. Вопрос об отстранении, в принципе, не рассматривается. Вообще, такого института, как отстранение судьи КСУ, нет», — цитирует его «СТРАНА.ua».

29 декабря сообщалось, что Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного суда.

При этом в КС Украины заявили, что Зеленский вышел за рамки своих полномочий.