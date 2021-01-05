КСУ обеспокоен отстранением Зеленским главы Конституционного суда

Собрание судей Конституционного суда Украины (КСУ) обеспокоено в связи с решением президента Владимира Зеленского издать указ об отстранении от должности главы суда Александра Тупицкого.

«Судьи Конституционного суда Украины обеспокоены ситуацией, сложившейся в связи с изданием президентом Украины указа «Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины» от 29 декабря 2020 года № 607/2020», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что «собрание судей Конституционного суда обращает внимание на недопустимость несоблюдения органами государственной власти и должностными лицами предписаний Конституции, что может привести к блокированию работы Конституционного суда».

Ранее Конституционный суд Украины сообщил, что указ украинского президента Владимира Зеленского об отстранении от должности главы суда Александра Тупицкого не соответствует основному закону страны.