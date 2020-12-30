КС Украины заявил, что Зеленский вышел за рамки своих полномочий

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Конституционный суд Украины сообщил, что указ украинского президента Владимира Зеленского об отстранении от должности главы суда Александра Тупицкого не соответствует основному закону страны.
КС Украины заявил, что Зеленский вышел за рамки своих полномочий
  • Reuters

«Издав указ от 29 декабря 2020 года, президент Украины вышел за пределы своих конституционных полномочий и применил к судье Конституционного суда Украины меры обеспечения уголовного производства, которые в соответствии с Конституцией и законами Украины не могут быть применены к судьям Конституционного суда Украины. С конституционно-правовой точки зрения указ президента Украины является юридически ничтожным и не может подлежать исполнению, поскольку он издан президентом Украины с превышением его конституционных полномочий», — говорится в сообщении Конституционного суда Украины.

Как указали в КС, несмотря на то что судья Конституционного суда назначается президентом, это не даёт лидеру страны права отстранять его от правосудия.

29 декабря сообщалось, что Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного суда.

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