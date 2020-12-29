Зеленский отстранил от должности главу Конституционного суда

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного суда.

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

«Я подписываю этот указ ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса», — заявил Зеленский.

Ранее Зеленский обсудил с председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккио «конституционный кризис» в стране, вызванный противоречиями между главой государства и Конституционным судом.

27 октября Конституционный суд Украины признал не соответствующей основному закону страны часть норм закона «О предотвращении коррупции». Это коснулось и уголовной ответственности за недостоверное декларирование доходов чиновниками.

После этого Зеленский внёс в парламент законопроект, которым предлагается лишить судей Конституционного суда их полномочий и восстановить отменённый ими закон о декларировании.

Судья КС Игорь Слиденко предрёк Украине распад в случае роспуска судебного органа.