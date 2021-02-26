Зеленский вновь отстранил от должности главу КС Украины

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Украинский лидер Владимир Зеленский подписал новый указ об отстранении на один месяц от должности главы Конституционного суда (КС) Украины Александра Тупицкого.
Зеленский вновь отстранил от должности главу КС Украины
  • globallookpress.com

Документ опубликован на сайте офиса главы государства.

«Отстранить Тупицкого Александра Николаевича от должности судьи Конституционного суда Украины с 28 февраля 2021 года сроком на один месяц», — говорится в указе.

В октябре 2020 года Конституционный суд Украины признал не соответствующими основному закону страны часть норм закона «О предотвращении коррупции». Это коснулось и уголовной ответственности за недостоверное декларирование доходов чиновниками.

После этого Зеленский внёс в парламент законопроект, согласно которому предлагается лишить судей КС их полномочий и восстановить отменённый ими закон о декларировании.

В конце декабря Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного суда.

В КС заявили, что Тупицкий продолжит работать, несмотря на указ о его отстранении.

В конце января Зеленский отозвал законопроект о лишении полномочий судей КС Украины для доработки.

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