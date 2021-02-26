Зеленский вновь отстранил от должности главу КС Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал новый указ об отстранении на один месяц от должности главы Конституционного суда (КС) Украины Александра Тупицкого.

Документ опубликован на сайте офиса главы государства.

«Отстранить Тупицкого Александра Николаевича от должности судьи Конституционного суда Украины с 28 февраля 2021 года сроком на один месяц», — говорится в указе.

В октябре 2020 года Конституционный суд Украины признал не соответствующими основному закону страны часть норм закона «О предотвращении коррупции». Это коснулось и уголовной ответственности за недостоверное декларирование доходов чиновниками.

После этого Зеленский внёс в парламент законопроект, согласно которому предлагается лишить судей КС их полномочий и восстановить отменённый ими закон о декларировании.

В конце декабря Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного суда.

В КС заявили, что Тупицкий продолжит работать, несмотря на указ о его отстранении.

В конце января Зеленский отозвал законопроект о лишении полномочий судей КС Украины для доработки.